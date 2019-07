A Temptation Island 2019 anche Nicola e Sabrina sono al capolinea? Dopo che Arcangelo e Nunzia si sono lasciati, nella terza puntata di lunedì 8 luglio anche la coppia formata da Tedde e Martinengo ha iniziato a scricchiolare almeno un pochino. Il motivo? Lui, guardando le ultime immagini di lei in compagnia del single Giulio Raselli, l’ha definita “schifosa” e ha anche interrotto la visione del filmato. Insomma, come finirà per questi due fidanzati, per cui a lungo andare la differenza di età potrebbe rivelarsi un problema? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Witty tv / Mediaset con l’ultimissima reazione di Nicola nel programma di Canale 5.