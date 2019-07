Dopo che Ilaria ha passato del tempo con Javier, Massimo diventa il fidanzato-furioso di turno e, nella seconda puntata di Temptation Island 2019, promette di far “schiattare” la fidanzata. Così, tra una sedia lanciata in giardino, lacrime in viso e commenti a caldo, il ragazzo decide di consolarsi, per quanto possibile, con la “tentatrice” single Eliana. Insomma, che fine ha fatto Federica Lepanto?