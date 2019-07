Da “Temptation” a “Sensation”? Scherzi a parte, sta facendo discutere l’annuncio a sorpresa che Filippo Bisciglia ha fatto, sulla coppia di Temptation Island 2019 formata da Andrea e Jessica, durante la seconda puntata del 1 luglio. Il motivo? Per la prima volta in sei anni, il programma di Canale 5 non ha mostrato uno dei filmati al fidanzato di turno, salvo poi farlo in un secondo momento. Qui il video Mediaset con le parole del conduttore (“Sta per succedere qualcosa di imprevisto”) e il momento in cui Andrea visiona il terzo video, fino ad allora tenuto celato (“Perché visibilmente troppo scosso”). Insomma, tutti d’accordo o no con questa decisione?