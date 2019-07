Lieve malore per Ilaria, stasera a Temptation Island 2019? Nella terza puntata di questo lunedì 8 luglio, la Teolis ha stoppato il filmato sul fidanzato Massimo e la single Elena mostratole durante il nuovo falò in spiaggia. Il motivo? Uno stop, legittimo, che la fidanzata di Colantoni si è concessa davanti ad immagini, forse per lei troppe dure; stop che, però, ha finito per preoccupare i presenti, incluso il conduttore Filippo Bisciglia e con frasi in stile “Che succede?” e “Che ti senti?”. Ecco, allora, il video Witty tv / Mediaset completo dell’intero momento, andato in onda in prima serata su Canale 5.