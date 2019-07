Come conoscere le ultime news su Temptation Island 2019, in soli 3 minuti? Beh, ecco qui il riassunto ufficiale della quinta puntata, in onda ieri sera, lunedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5. Il video Witty tv / Mediaset pubblicato in apertura, infatti, contiene tutte le principali informazioni su quanto successo ieri alle tre coppie rimaste nel programma targato Fascino p.g.t: Massimo e Ilaria, Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola.