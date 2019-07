Nunzia e Arcangelo si sono lasciati? Nella seconda puntata di Temptation Island 2019, i due fidanzati non sono usciti insieme dal programma di Canale 5. Nell’appuntamento di lunedì 1 luglio, infatti, la coppia di Napoli ha abbandonato il docu-reality a sole 2 puntate dall’inizio e dopo un accesso falò di confronto in spiaggia, in cui lei ha precisato di sentirsi “tradita”. Del resto, dopo le immagini del “bacio” tra Arcangelo e la “tentatrice” Sonia, i due non hanno potuto far altro che dividere le loro strade. Qui il video Mediaset completo dell’intero momento, andato in onda stasera nella trasmissione con alla guida Filippo Bisciglia.