Si avvicina la prima puntata di Temptation Island 2019, in programma lunedì 24 giugno 2019. Le sei coppie sono state annunciate, adesso non resta che conoscere i tentatori e le tentatrici che metteranno a dura prova l’amore delle coppie partecipanti. Tra i dodici single e le dodici single ci sono alcuni volti noti, ex corteggiatori di Uomini e Donne ed ex concorrenti di reality show.

Temptation Island 2019, i tentatori e le tentatrici

Come preannunciato dall’autrice Raffaella Mennoia in un’intervista, quest’anno tra i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2019 ci saranno alcuni volti noti. Tra le tentatrici figura Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello. La ragazza è reduce dalla fine della storia d’amore con Gianfilippo Lavuri.

Tra i tentatori di Temptation Island, invece, ci saranno Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone, Alessandro Cannataro, ex corteggiatore di Sara Affi Fella, Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli con la quale ha un figlio, e soprattutto Giulio Raselli.

Quest’ultimo è stato la non scelta di Giulia Cavaglià, tronista di Uomini e Donne. Giulio da un po’ di tempo era scomparso dai social network, destando stupore nei suoi seguaci. Essendo recluso nel villaggio delle fidanzate, l’ex corteggiatore ovviamente non può usare il cellulare.

Temptation Island 2019, le coppie

Per chi non conoscesse ancora le coppie della nuova edizione di Temptation Island 2019, di seguito vi riproponiamo i loro nomi: Nunzia e Arcangelo, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Cristina e David.

Questi ultimi sono gli unici famosi del gruppo. La coppia, infatti, ha partecipato all’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne. Cristina Incorvaia e David Scarantino vogliono mettere alla prova il loro amore dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Appuntamento a lunedì 24 giugno 2019 su Canale 5 con la prima puntata di Temptation Island 2019, il reality che mette alla prova i sentimenti.