Temptation Island 2019, anticipazioni terza puntata: liti furibonde, baci e riconciliazioni o rotture definitive? Stando alle anticipazioni del sito WittyTv la prossima settimana, lunedì 8 luglio su canale 5, il reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia ci regalerà molti colpi di scena e situazioni inaspettate. Vediamo di sapere qualche succulenta anticipazione…

Temptation Island 2019, dove eravamo rimasti?

Lunedì primo luglio si è conclusa la seconda puntata del reality estivo dei sentimento e di stranezze ne abbiamo visto parecchie: Intanto lo show di Arcangelo, che in sequenza ha risposto alla fidanzata che gli chiedeva “perché hai baciato la tentatrice” lui risponde:

1° “l’ho scambiata per te”

2° “mi mancavi troppo”

3° “volevo capire”

4° “ma quale bacio?”

Insomma, varie ed eventuali… ma come si po’ mentire così spudoratamente? Eppure è successo, e Nunzia in un impeto di orgoglio e dignità giustamente lo manda a vaffancuore di gran carriera!!

Solo che ahimè, sulla via di Damasco la ragazza ha un ripensamento e richiede un nuovo falò di confronto con il fidanzato con cui sta assieme da ben 13 anni!!

Nuovo falò di confronto fra Nunzia e Arcangelo! Cosa succederà nella prossima puntata? #TemptationIsland pic.twitter.com/hxlldja5iv — Temptation Island (@TemptationITA) July 1, 2019

“Ho bisogno di dirgli cosa ho capito in questi giorni da sola, cosa provo e cosa penso“-dichiara Nunzia- mentre aspetta Arcangelo per il secondo falò di confronto (Qui il video) “Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato, che era giusto parlargli, dirgli la mia verità e ascoltare la sua. Spero nella verità mia e sua e non fare il gioco della guerra. Io posso provare a riprovarci ma se c’è la volontà da entrambe le parti. Se c’è una volontà solo mia no”.

Insomma, se in 13 anni di tradimenti questa ragazza, non si è ancora fatta un’idea di chi ha accanto, forse è proprio quello che merita! Aldilà dei sentimenti a volte bisognerebbe avere più amor proprio e volersi bene di più. Un uomo così difficilmente cambia, per cui forse l’essere totalmente devota e prostrata a lui è il suo elemento più naturale. Ma del resto, solo una coppia può sapere qual è l’equilibrio su cui reggono il loro rapporto, e aldilà delle critiche, solo loro possono decidere.

Temptation Island 2019: le anticipazioni della terza puntata tra reazioni fotoniche e riconciliazioni

I protagonisti della prossima puntata saranno anche Katia Fanelli e Vittorio Collina. La bionda svampita che si aspetta sempre delle situazioni “fotoniche” è indubbiamente molto simpatica. Rimprovera al fidanzato di essere un mezzo addormentato che evita di affrontare qualsiasi litigio per paura di perderla! (si vabbè!!) e che vorrebbe vedere dei video che le facessero capire se è amore oppure un calesse! Ebbene in questa puntata, la terza, sarà accontentata: il fidanzato accenna a baciare una tentatrice e la fotonica Katia entra in crisi!!

Katia Fanelli su di giri e decisamente arrabbiata per quanto ha visto

La Barbie girl, Katia Fanelli dovrà fare i conti con la sua gelosia: aldilà delle sue dichiarazioni in cui afferma che il fidanzato non le manca, e che è addormentato per la maggior parte del tempo, alla vista di Vittorio con una single a cui sembra dare un bacio, la ragazza reagisce malissimo:

“Almeno si è svegliato. Adesso mi vedi così tranquilla, poi stanotte ci ripenso e faccio scatenare l’inferno”.Katia come il Gladiatore? Farà veramente scatenare l’inferno?

La furia di Massimo Colantoni alla vista della fidanzata Ilaria con il single Javier

Altra coppia che va avanti tra conflitti e recriminazioni è quella formata da Massimo Colantoni e la fidanzata Ilaria Teolis, che apprezza in modo speciale il single Javier. I due sono molto complici e il fidanzato reagisce con molta rabbia e amarezza: “Provo rabbia, schifo, delusione” confida agli altri fidanzati nel villaggio.

“Sei tu quello che mi mette in difficoltà” Come reagirà Massimo vedendo la vicinanza fra Ilaria e Javier? #TemptationIsland pic.twitter.com/U4ZFKe0jIx — Temptation Island (@TemptationITA) July 1, 2019

La resa dei conti tra Andrea Filomena e Jessica Battistello

Una’altra coppia super chiacchierata è quella di Andrea Filomena e la fidanzata Jessica Battistello, che pare aver preso una cotta per il single Alessandro. Il fidanzato dopo aver assistito a palpeggiamenti vari, occhiate languide e parole non certo da “donna impegnata” chiederà l’ennesimo falò di confronto.

“Basta Filippo, per me non esiste né rifiuto, né niente. Stasera Jessica deve venire qua, punto”. Come non capire questo ragazzo? Lei ha praticamente chiesto al single di essere baciata, gli ha permesso di toccarle le cosce, senza nessun pudore, oltre ad aver abbondantemente “sfanc*lato” il fidanzato. Arriverà finalmente questo benedetto confronto?

Momenti di forte intesa tra Jessica e Alessandro… Come reagirà Andrea? #TemptationIsland pic.twitter.com/zyXoWipdWW — Temptation Island (@TemptationITA) July 1, 2019

Appuntamento per tutto questo e molto altro, lunedì 8 luglio in prima serata su canale 5 con Temptation Island!