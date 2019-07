Lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “Temptation Island”, il programma, condotto da Filippo Bisciglia, leader incontrastato degli ascolti da tre settimane.

Anticipazioni Tempatation Island della puntata di lunedì 15 luglio in prima serata su canale 5

Il quarto appuntamento con il reality dei sentimenti ci regalerà non pochi colpi di scena e situazioni al limite del grottesco. Dalla splendida cornice di Morus Relais in Sardegna avremo un confronto immediato per due coppie e gli equilibri delle coppie sempre più instabili e traballanti, sconvolgeranno la vita nei villaggi.

Una reazione inaspettata per Katia Fanelli a Temptation Island

Cosa accadrà dunque? Cosa succederà alle coppie protagoniste di questa sesta edizione del reality estivo dei sentimenti? Intanto dalle anticipazioni diffuse da Witty Tv, sito ufficiale del programma sappiamo che la fotonica Katia scoppierà in lacrime per aver visto il fidanzato Vittorio, sempre più preso dalla tentatrice Vanessa, esplosiva bellezza mediterranea, molto diversa dalla bionda ed esile Katia.

⚠️SPOILER ALERT: Nella quarta puntata accadrà di TUTTO… Vedremo Katia come non l'abbiamo MAI vista! #TemptationIsland pic.twitter.com/u0gpirTcLT — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2019

La fidanzata rimprovera a Vittorio di essere “mezzo addormentato” e di non avere abbastanza carattere, ma ci pare di intuire che la situazione si stia ribaltando e che Katia possa tornare sui suoi passi, scoprendosi innamorata del fidanzato.

Ma le emozioni non finiscono qui perché nella quarta puntata del docu-reality dei sentimenti ci saranno una serie di eventi straordinari. In particolare, ci saranno due falò di confronto immediato.

Tempation Island: due falò di confronto immediato. Chi saranno i protagonisti?

Andrea, che ha già chiesto un primo falò di confronto che la fidanzata Jessica ha disertato, ne richiederà un secondo. Stavolta la riccioluta Jessica accetterà? Avrà finalmente capito chi scegliere tra il fidanzato Andrea (con cui ha già annullato il matrimonio) e il tentatore Alessandro?

Sabrina dubbiosa sul suo rapporto con Nicola, di 12 anni più giovane

Ma anche altre coppie entreranno in crisi…In modo particolare Sabrina che ripenserà al suo rapporto con il fidanzato Nicola, chiedendosi se sia giusto che un ragazzo più giovane stia con lei che è 12 anni più grande.

SPREAD-SPOILER!!! Nicola avrà forse iniziato ad approfondire la conoscenza con qualche ragazza single? Come finirà tra loro? #TemptationIsland pic.twitter.com/ZSVrPm2zC6 — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2019

Ma anche David, andrà in escandescenza dopo aver visto nel “Pinnettu”, la fidanzata in alcuni atteggiamenti poco consoni ad una donna impegnata. Ricordiamo che la coppie è abituata alle telecamere, giacchè si è formata nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Spoilerissimo! David non riesce proprio a credere ai suoi occhi, la quarta puntata di #TemptationIsland segnerà un punto di svolta per la coppia? pic.twitter.com/IshXFYNzJo — Temptation Island (@TemptationITA) July 13, 2019

Chi si ritroverà al falò per la verifica finale? Insomma molta carne al fuoco come nello stile del reality il cui racconto è guidato in modo impeccabile da Filippo Bisciglia.

Appuntamento quindi con Temptation Island lunedì in prima serata su canale 5!