Temptation Island 2018: dopo essere stata svelata la coppia nota proveniente dal dating show Uomini e Donne, di Ida e Riccardo in questi giorni, i profili social del reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni, hanno via via, snocciolato le altre coppie in “gara”.

Temptation Island 2018: le altre coppie del programma

Volti completamente sconosciuti al pubblico che nel corso dei 21 giorni di soggiorno nella splendida Santa Margherita di Pula in Sardegna metteranno alla prova il loro amore in villaggi separati, in compagnia dei tentatori e delle tentatrici.

Come vi avevamo già anticipato in precedenza, la prima coppia che è stata resa nota è quella proveniente dal Trono Over di Uomini e Donne, ve ne abbiamo parlato qui.

Chi sono le altre coppie del programma, condotto da Filippo Bisciglia?

Giovedì 5 luglio tornerà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, ma le registrazioni del programma sono già in corso.

Le coppie che metteranno alla prova il loro amore sono: Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio

Altra coppia è quella di Raffaela Giudice e Andrea Celentano:

E infine, una coppia che ha già destato e sollevato parecchie polemiche, quella di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola.

Lui ha il “vizietto” delle donne e ha la tendenza di essere un traditore sistematico, tanto poi Valentina lo perdona! Insomma la classica Corn**a e contenta. Ma forse le cose non stanno andando come Oronzo aveva in mente che andassero…

Stando a delle indiscrezioni anticipate dal Vicolo delle News, Valentina De Biasi non starebbe aspettando nel villaggio l’ennesimo tradimento del fidanzato, ma avrebbe scelto di anticiparlo e batterlo sul tempo, uscendo con un tentatore!

Temptation Island 2018: Valentina esce con un tentatore

Insomma, se tanto ci dà tanto quest’anno ne vedremo proprio delle belle: tra la gelosia da ricovero di Ida, le prodezze di questo Oronzo, il cui nome pare –se aggiungiamo e togliamo qualche lettera- l’anagramma di Stron*o.

E l’immancabile frase di Bisciglia, “Tutto questo è Temptation Island…” con piroetta e abbraccio alla natura circostante, non avremo di che annoiarci!!

Stay Tuned!