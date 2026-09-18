“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti in “Amici mai”. E se volessimo trovare un sottofondo musicale alle prossime scene di Tempesta d’amore, sicuramente questo sarebbe il brano più indicato. La storia tra Alexandra e Markus, dopo aver affrontato molte vicissitudini, tornerà più viva che mai nei prossimi episodi Sturm der Liebe. Pronti a scoprire le ultime news della soap di Rete 4?

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Markus e Alexandra tornano insieme

I fans “storici” di Tempesta d’amore ricorderanno sicuramente che – dopo la fine della storia d’amore con Christoph Saalfeld – Alexandra aveva trovato conforto in Markus. L’albergatore aveva abbandonato la compagna una volta saputo che aspettava un figlio da lui, e la donna trovò un porto sicuro tra le braccia di Schwarzbach.

Negli anni la coppia aveva costruito un impero economico e una famiglia con tre figli, e la loro vita sembrava scorrere su binari perfetti, almeno fino a quando all’orizzonte non è riapparso Christoph. L’albergatore era riuscito a fare di nuovo breccia nel cuore di Alexandra, che non aveva esitato a lasciare Markus per tornare con lui.

Ma neppure stavolta i due sono riusciti a costruire una relazione solida, e gli screzi del passato non hanno tardato a riemergere, portandoli a una nuova rottura. Rstenhof Christoph Incapace di perdonare i tradimenti di Saalfeld, Alexandra ha finito per riavvicinarsi a Markus. Sarà davvero solo l’affetto ad averli riavvicinati, oppure la fiamma che li aveva uniti in passato non si è mai spenta?

Christoph ricatta Alexandra nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Mentre Markus e Alexandra cercano di capire se ciò che li unisce sia solo affetto o amore, Christoph elabora la sua vendetta. L’albergatore non è disposto a rimanere a guardare mentre lei pianifica un futuro al fianco di Schwarzbach, e consapevole di avere tra le mani qualcosa che potrebbe distruggere per sempre la vita della donna, la ricatta.

Se lei e Markus non accetteranno di consegnargli le loro quote del Fürstenhof, Christoph renderà pubbliche le prove in suo possesso!

Alexandra cerchetrà di convincere Markus, ma lui non vorrà sentire ragioni e respingerà l’ipotesi di piegarsi alle richieste di Christoph. Per convincere Saalfeld a rinunciare al suo piano, i due fingeranno di litigare. L’idea di far credere all’albergatore che siano di nuovo in procinto di dividersi però, non funzionerà: Christoph fiuterà l’inganno e sarà ancora più furioso per il tentativo fatto dai due per ingannarlo.