Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che, al centro dei riflettori, troveremo le perplessità di Rosa e Clara, sempre più convinte che Eduardo non sia fuggito con Stella. Cosa è davvero accaduto a Sabbiese? Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 21 al 25 settembre.

Anticipazioni settimanali Upas al 25 settembre

Ferri scopre da Michele Saviani che dietro Radio Ciclone si cela una misteriosa società fiduciaria. Marina dice a Stefano Mori di voler chiudere il loro accordo, ma finisce per cadere anche lei vittima del suo ricatto. Intanto, con l’aiuto di Luca e Giulia, Alberto si persuade che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una decisione del tutto sbagliata.

Dopo il litigio con Cerruti, Mariella si sente sola e cerca in Guido la complicità che un tempo condivideva con il suo migliore amico. Con il suo entusiasmo riesce a convincere il marito a partecipare insieme a un corso di yoga.

Un posto al sole, trame dal 21 al 25 settembre

Dopo l’ennesimo tentativo fallito di liberarsi dalla situazione in cui si trova, Eduardo finirà per cedere a Grillo. Rosa e Clara capiscono invece che Sabbiese non è scappato con Stella: qualcosa deve essergli successo. Nel frattempo, la rabbia di Roberto verso Mori cresce sempre di più, mentre Marina si vede costretta a piegarsi alle sue minacce.

Quando scoprono che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, Rosa e Clara decidono di coinvolgere Damiano. Al Vulcano, la tensione tra Samuel e Micaela è ormai alle stelle, spingendo Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione che non può più essere rinviata. Intanto, Mariella convince Guido a provare una lezione di yoga, ma mentre lei si appassiona subito, lui appare tutt’altro che entusiasta.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Damiano inizia a seguire le tracce di Eduardo, mentre Grillo, temendo che possa avvicinarsi troppo alla verità, tiene d’occhio ogni sua mossa. Al Vulcano l’atmosfera si fa sempre più tesa e Samuel, ormai esasperato, compie un gesto del tutto inatteso. Nel frattempo, Mariella è sempre più contenta delle lezioni di yoga con Guido e si diverte a stuzzicare Cerruti.

Ormai convinto che Grillo abbia avuto un ruolo nella scomparsa di Eduardo, Damiano è determinato a scoprire cosa ci sia dietro questa vicenda. Alberto si reca ogni giorno dal figlio Gianluca, e non rinuncia alla speranza di poterlo aiutare.

Dopo il licenziamento di Micaela, il rapporto tra Nunzio e Samuel peggiora ulteriormente e ormai i due sono ai ferri corti.