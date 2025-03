Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 3 al 7 marzo? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su Julian, che sarà sconvolto dopo aver scoperto che, poco prima di sapere di essere incinta, Eleni voleva lasciarlo.

Tempesta d’Amore, anticipazioni al 7 marzo 2025: Julian cerca di legare Eleni a sé

La scoperta che Eleni voleva lasciarlo prima della gravidanza sconvolgerà Julian. Invece di parlarne con lei, lo chauffeur deciderà di affrettare il matrimonio. La reazione di Julian spingerà Leander a programmare una sua partenza veloce dal Fürstenhof: il giovane non se la sentirà di stare a guardare mentre la sua amata sposerà un altro uomo.

Julian deciderà di non dire niente a Eleni delle intenzioni di Leander di lasciare Bichleim e partire per l’Africa, pensando che anticipare la data del matrimonio gli permetterà di legare la giovane a sé.

Le sue congetture però non basteranno a separare i due, e quando Eleni scoprirà che Leander sta per lasciare la città sarà costretta a fare un esame dei suoi sentimenti, e si renderà conto che è lui l’uomo che vorrà accanto. Inizierà così una corsa contro il tempo: riuscirà a fermarlo?

Scoppia la passione tra Theo e Lale nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

A causa dell’assunzione dei farmaci per l’ADHD, Theo inizierà a manifestare effetti collaterali indesiderati. Il ragazzo poco dopo troverà il coraggio di rivelare a Christoph e Alexandra la sua diagnosi, e sorprendentemente riceverà comprensione da entrambi. In seguito condividerà la sua felicità con Lale, che lo sorprenderà con una dichiarazione d’amore.

Theo risponderà alle dolci parole della ragazza ammettendo di provare gli stessi sentimenti. Il loro entusiasmo sarà però smorzato dalla consapevolezza di essere entrambi inesperti in relazioni amorose.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Yvonne si sottoporrà all’intervento per la rimozione del tumore al seno mentre Erik – sopraffatto dall’ansia – cercherà conforto in Alexandra.

Nicole, in preda ai fumi dell’alcol, si lascerà andare e flirterà con Michael, ma la mattina dopo non si ricorderà più nulla. La donna si scuserà con Michael, chiarendo che il suo comportamento non era dovuto a un interesse romantico. Nonostante ciò, si troverà ben presto a fare i conti con dei sentimenti che certo non immaginava di provare.

Poco dopo Helene scoprirà che Nicole è innamorata di Michael, ma sarà costretta a promettere alla Alves di mantenere il segreto con il medico.

Noah inizierà a lavorare come barista al Fürstenhof, e lì incontrerà Verena, una cliente che lo affascinerà.