Cosa accadrà nelle nuove puntate Tempesta d’Amore? La soap tedesca dopo la pausa estiva tornerà nella consueta fascia mattutina di Rete 4 con nuovi avvincenti episodi. Al centro dei riflettori ci sarà il ritorno di Markus al Fürstenhof, un evento che causerà inevitabilmente tensioni e malumori. L’uomo appena uscito dal carcere deciderà di tornare in hotel, dove troverà ad attenderlo una notizia sconcertante: Alexandra vuole il divorzio!

Anticipazioni Tempesta d’amore, cosa accadrà nella soap a settembre?

Markus dopo la scarcerazione farà ritorno al Fürstenhof e questo farà nascere dei contrasti tra Noah e Eleni. Quest’ultima porrà una condizione al padre, e – se davvero l’uomo vuole che lei rientri in azienda – dovrà fare un passo verso Noah. Le cose però non andranno come Eleni aveva sperato, e non solo padre e figlio si allontaneranno di nuovo, ma Noah finirà per litigare anche con Eleni, accusandola di essere rimasta al fianco del padre nonostante i suoi crimini.

Inizialmente Markus sembrerà disposto a riavvicinarsi al figlio, ma poi un errore commesso dall’uomo finirà per minare ulteriormente i già precari equilibri familiari. Eleni proverà in ogni modo a mediare, ma la sua posizione – che apparirà decisamente più vicina a Markus – finirà per spingere Noah a chiudere i rapporti anche con lei, oltre che con il padre.

Il destino degli Schwarzbach sarà segnato? Sicuramente l’immagine della famiglia idilliaca che avevano dato crollerà, visto che padre e figlio non si parleranno più, e anche i rapporti tra Noah e la sorella (che in realtà è figlia di Christoph) sembrano destinati a naufragare. A tutto questo si aggiungerà una decisione di Alexandra, che segnerà definitivamente la fine dell’immagine idilliaca di una famiglia felice.

Tempesta d’amore, spoiler tedeschi: Alexandra vuole divorziare da Markus

Una nuova tempesta sta per abbattersi su Markus, che dopo aver perso l’opportunità di riallacciare i rapporti con suo figlio si troverà ad affrontare anche la richiesta di divorzio di Alexandra. La donna – ormai da tempo impegnata sentimentalmente con Christoph – vuole divorziare ufficialmente da Markus.

Neppure l’arrivo della loro figlia minore Vroni riuscirà a ricucire la loro relazione. La ragazza giungerà al Fürstenhof con il preciso intento di far riconciliare i genitori, e organizzerà una festa di famiglia. Al termine della festa però, Markus e Alexandra si accingeranno a dire a Vroni che in realtà stanno per divorziare. I due non riusciranno nel loro intento, perché non riusciranno più a trovare la ragazza, che sembrerà essere svanita nel nulla.