Cosa accadrà nelle prossime puntate Tempesta d’Amore? La ventesima stagione ci regalerà un nuovo appassionante triangolo amoroso, che vedrà protagonisti Erik, Nicole e Yvonne. Tutto avrà inizio da una cena tra amici, una serata apparentemente tranquilla che prenderà però risvolti inaspettati. Cosa accadrà prossimamente in Sturm der Liebe? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’amore, anticipazioni 20° stagione: Erik e Yvonne superano momenti di crisi

Nelle ultime puntate di Tempesta d’amore andate in onda in Italia, Eriksembra aver trovato l’anima gemella in Yvonne Klee. La loro storyline sarà messa a dura prova nella prossima stagione, ma i due riusciranno a uscire indenni dalle dure prove che il destino deciderà di costringerli ad affrontare.

Dopo aver superato insieme la malattia della donna, e il tradimento di lei con Christoph, la coppia convolerà a nozze. Ma proprio quando la loro storia sembrerà avviarsi verso il lieto fine, accadrà un fatto assolutamente inaspettato che rimetterà in discussione il loro rapporto.

Trame future Tempesta d’Amore: una “innocente” cena tra amici

Erik e Yvonne decideranno di trascorrere una serata in compagnia di Michael e Nicole, un’altra coppia apparentemente innamoratissima. I quattro scherzeranno e rideranno durante la cena, ignari del fatto che il menù nasconde delle insidie.

Dopo aver involontariamente ingerito dei funghi allucinogeni, avranno un blackout mentale, e al loro risveglio si ritroveranno in situazioni decisamente insolita. Yvonne e Michael si sveglieranno insieme nello studio del medico, mentre Erik si ritroverà a letto con Nicole nella camera di una baita del Fürstenhof. Entrambi saranno senza vestiti, e – proprio come Yvonne e Michael – non riusciranno a ricordare nulla della notte appena trascorsa.

Erik e Nicole sconvolti nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Comprensibilmente sconvolti, tutti cercheranno di ricordare cosa sia accaduto, nella speranza che i ricordi della notte precedente possano dare a ognuno di loro la consapevolezza di non aver tradito i rispettivi compagni. Ma mentre Yvonne e Michael potranno escludere subito che tra loro sia accaduto qualcosa, Erik e Nicole vivranno momenti di paura.

Come sono finiti a letto insieme, completamente nudi, e soprattutto cosa è accaduto tra loro? Frammenti di memoria sembrano confermare che tra i due ci sia stata una notte di passione. Ma proprio quando Vogt – tormentato dai sensi di colpa – starà per confessare tutto a Yvonne, Alves riuscirà finalmente a ricordare tutto, e scoprirà che non hanno superato nessun limite.

Spoiler tedeschi Tempesta d’amore: arriva un risvolto inaspettato

A quel punto anche Eric potrà finalmente archiviare quella notte, considerandola solo come un incidente assurdo. Ma quando tutto sembrerà finalmente risolto, arriverà un fatto inaspettato che rimetterà il suo rapporto con Yvonne in discussione.

Tra Vogt e Nicole arriverà un bacio del tutto inaspettato, che segnerà l’inizio di una crisi coniugale profonda. Erik da quel momento sarà ossessionato dalla Alves, al punto di non riuscire più a lasciarsi andare a momenti d’intimità con Yvonne. L’infatuazione di Eric per Nicole segnerà la fine del suo matrimonio con Yvonne? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno nuove anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore.