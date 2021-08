Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 4 al 10 settembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 4 al 10 settembre 2021

Maja cerca di confessare a Florian che era stata ricattata da Erik quando arriva Christoph. Davanti alle domande di Florian l’albergatore conferma di aver corrotto la giovane, convincendolo che le cose siano andate effettivamente così. La ragazza però vuole confessare al fidanzato come si sono svolti i fatti, quando viene interrotta da una chiamata del padre che la prega di aspettare ancora un po’ perché è sulle tracce del vero colpevole.

Le menzogne che Maja è costretta a dire a Florian però finiranno per causare la rottura tra loro. Gli spostamenti della ragazza verranno spiati da Cornelius, che si aggirerà per il Fürstenhof. Florian apprenderà da Erik che lo spostamento dell’albero con l’elicottero sarà un’operazione molto dispendiosa.

Ariane ha un piano per assicurare a Rosalie la vittoria alle elezioni: intende fare in modo che Erik diventi il manager di Christoph, suo avversario politico.

Vanessa, dopo aver fatto pace con Robert, accetterà di fare un picnic mattutino con Maximilian. La cosa non piacerà affatto ad Alfons, che non vede di buon occhio il giovane Casanova. Più tardi Max inviterà Vanessa al cinema, salvo poi disdire l’appuntamento appena scoprirà che al rifugio Rosenberg avranno messo in vendita una chitarra appartenuta a sua madre.

Il ragazzo si recherà così al rifugio per poterla acquistare. Quando Vanessa lo vedrà allontanarsi in compagnia di Shirin non potrà fare a meno di avvertire una fitta di gelosia. Così lo seguirà e si ritroverà con lui sotto una tormenta di neve. Un momento idilliaco in cui Max sarà sul punto di baciarla verrà interrotto da Alfons che entrerà nella baita.

Leentje deciderà di partecipare al concorso culinario “La Frusta d’Oro” e avrà tutto l’appoggio di Andrè. Werner e Cornelia intanto proveranno a convincere Robert a partecipare alla gara, ma senza apparente successo. Quest’ultimo si recherà poi da Andrè per provare a convincerlo a sua volta, ma quando l’uomo gli confesserà che non ha alcuna intenzione di prendere parte alla gara Robert se ne andrà dicendogli che allora sarà lui a vincere.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: serata d’inaugurazione al bistrot

La serata d’inaugurazione al bistrot rappresenterà per Rosalie un’occasione imperdibile per pubblicizzare la sua campagna politica: la donna vorrebbe infatti appendere dei manifesti elettorali nel nuovo locale. Ad aiutarla nel suo intento di ottenere popolarità ci penserà Joell, che proprio durante la cerimonia d’inaugurazione dichiarerà di essersi ispirato proprio alla figura di Rosalie Engel, futura governatrice del Distretto, per il suo nuovo protagonista,

La battaglia contro Christoph si presenterà dura e, se Rosalie vorrà avere delle chance, dovrà programmare bene le sue mosse. Volete conoscere gli esiti della campagna elettorale? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.