Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 31 luglio al 6 agosto 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Dopo che Maja e Florian si sono scambiati un bacio lei gli dice che è troppo presto e se ne va. Più tardi la ragazza ci ripensa, ma stavolta è lui a raggelarla dicendole che è meglio se rimangono amici. Poco dopo il ragazzo ha un incidente col tandem e viene ricoverato in ospedale: Maja è preoccupata per lui. Mentre è ricoverato il giovane la sogna e si rende così conto di ciò che prova per lei.

Il passato di Andrè continua a rimanere avvolto nel mistero, nonostante stia facendo credere a tutti di recuperare pian piano la memoria. Ma con l’avvicinarsi del giorno in cui si trasferirà da Michael, Andrè inizia a temere che il medico non si faccia ingannare. Leentje lo rassicura. Per cercare di impedire al medico di scoprire le sue reali condizioni di salute Andrè falsifica l’elettroencefalogramma. Nei proponimenti di Andrè c’è quello di dire a Werner che il loro ristorante in Olanda è stato distrutto da un incendio.

Ma la falsa ideata da Andrè mette in allarme Rosalie, che non tarda a sospettare che l’uomo abbia solo finto di aver recuperato la memoria. Per metterlo alla prova gli fa delle avances e gli parla di una ipotetica notte di passione tra loro.

Intanto Werner, insieme a Robert, rimane affascinato dai falsi progetti che Erik presenta loro sull’hotel termale e decidono di accettarli. In realtà il solo modo per accedere all’hotel sarebbe la costruzione di una strada che passa attraverso la proprietà di Florian. A scoprirlo è Christoph, a seguito di alcune ricerche. L’albergatore blocca così la firma del contratto. Quando Florian viene a sapere quali sono i progetti di Erik tra i due scoppia una violenta discussione durante la quale il guardaboschi dice all’altro che non gli permetterà mai di trasformare il bosco in un cantiere.

Robert è molto preoccupato per Vanessa: la ragazza zoppica vistosamente e lui cerca in ogni modo di convincerla a farsi visitare. Alla fine ci riesce e lei prende un appuntamento con una dottoressa esperta in interventi di microfratture.

Lucy scopre che il padre ha messo un annuncio per cercare una donna.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: love story tra Florian e Maja

Dopo essere stato dimesso dall’ospedale Florian trascorre molto tempo con Maja. Quando i due si trovano nella baita del giovane si lasciano andare lla passione. Per Maja è la prima volta dopo la delusione con Frederick e la ragazza è convinta di aver finalmente ritrovato la felicità. Poco dopo Florian esce per andare a prendere l’acqua e si imbatte nel coniglio Napoleone.

La love story tra Florian e Maja avrà un seguito?

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 35 minuti circa.