Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 27 marzo al 2 aprile 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof: Christoph approfitterà di una confidenza di Ariane per riuscire a farsi assumere in una fondazione. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 27 marzo al 2 aprile 2021

Tutto avrà inizio quando Selina assisterà casualmente ad una discussione tra l’albergatore e Ariane, in cui sentirà la donna minacciare Christoph. La scoperta lascerà Selina sconvolta e Ariane cercherà di scusarsi con lei procurandole un nuovo impiego in una fondazione. Dopo il suo rifiuto però Selina ne parlerà con Christoph, che non esiterà a sfruttare la situazione a suo vantaggio. Contattata in segreto la fondazione l’albergatore riuscirà ad ottenere l’impiego.

Paul, dopo aver parlato a lungo con Michelle, deciderà di rilevare lo studio di fisioterapia di Monaco e rimandare il viaggio intorno al mondo.

Un litigio furibondo tra Ariane e Andrè convincerà quest’ultimo a lasciare il Fürstenhof, salvo poi ripensarci quando Michael gli suggerirà di trasformarlo in un ristorante gourmet. Scontratosi con il parere contrario di Rosalie, Paul minaccerà di tagliare fuori la donna dai suoi progetti imprenditoriali.

Quando Selina ripenserà alla proposta fatta da Ariane e deciderà di accettare l’impiego alla fondazione resterà delusa nello scoprire che in realtà quel posto è già stato occupato da Christoph. L’albergatore sarà anche intento a prelevare il denaro dal conto per investirlo e poter ottenere il capitale necessario per acquistare le quote dell’hotel.

Mentre Lucy si ritroverà a sognare a occhi aperti una love story con un ricco scapolo che giungerà in albergo, Franzi riceverà da Steffen l’anello di fidanzamento. Il ragazzo vorrebbe fissare la data delle nozze, ma lei apparirà ancora indecisa. L’idea di Steffen di sposarsi su quello stesso prato che è stato il luogo simbolo del suo amore con Tim in passato le apparirà insopportabile.

Spoiler Tempesta d’Amore: paura per Tim

Non mancheranno momenti di tensione per la sorte di Tim. Il ragazzo, trovandosi a passare nel giardino in cui Christoph starà facendo dei lavori, rischierà di morire folgorato toccando un cavo elettrico. La disattenzione di Christoph avrebbe potuto causare danni irreversibili e solo l’intervento immediato di Selina e Michael riusciranno a scongiurare il pericolo di un arresto cardiaco. La ragazza correrà infatti a procurarsi un defibrillatore, mentre Michael si prenderà cura di lui.

Una volta ripreso Tim tornerà al lavoro nelle scuderie e deciderà di assumere Selina. Il giovane avrà modo di ripensare molte volte alla visione che ha avuto mentre era privo di conoscenza e alla fine deciderà di mentire ad Ariane dicendole che era lei la persona che gli aveva teso la mano impedendogli di oltrepassare la linea nera.

Per sapere cos’altro accadrà al Fürstenhof, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.