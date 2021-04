Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 24 al 30 aprile 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof: Robert, dopo aver ricevuto una dichiarazione d’amore da Cornelia ed averle rivelato di non sentirsi pronto per una relazione, dice a Werner di essere disposto a rimanere solo se lui gli trasferisse tutte le quote di Ariane. Poi lascia il fretta l’hotel senza neppure salutare suo padre.

.Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 24 al 30 aprile 2021

Al Fürstenhof arriva Joell Wauters, un famoso scrittore, e Lucy studia un sistema per poterlo avvicinare e fare colpo su di lui. Dopo esser riuscita a catturare la sua attenzione riceve da lui una richiesta di aiuto: sembra che Wauters sia rimasto vittima del blocco dello scrittore e spera che la donna possa aiutarlo a uscirne.

La situazione tra Franzi e Steffen si fa sempre più tesa, e dopo che il ragazzo ha deciso di non vendere la sua quota della società a Tim informa Franzi che lei dovrà chiudere e non potrà neppure usare il marchio Spatz. La giovane d’altronde non sopporta l’idea di continuare ad avere un rapporto con Steffen, neppure soltanto di affari.

I timori di Ariane sembrano destinati a svanire dopo che Christoph, proprio davanti ai suoi occhi, cancella il video che conservava nel suo telefono e la informa di aver modificato le sue dichiarazioni alla polizia: l’albergatore è pronto per riprendere il timone dell’hotel.

Le torte che Rosalie serve al Caffè sono congelate: ad accorgersene è Hildegard. La ragazza sembra non riuscire a trovare una soluzione, finché non assaggia una torta preparata da Amelie e la trova buonissima.

Spoiler Tempesta d’Amore: Ariane sul punto di raccontare la verità

Christoph riesce a procurarsi un siero della verità e vuole somministrarlo di nascosto ad Ariane per avere una confessione che riveli come la donna aveva pianificato di far saltare in aria l’hotel e di ucciderlo. Per riuscire nel suo intento chiede aiuto a Tim. Quando il siero inizia a fare effetto l’albergatore le rivolge qualche domanda, ma appare subito evidente che nella mente di Ariane si è materializzata l’immagine di Karl. Dalle risposte della donna Christoph intuisce che lei abbia avuto un ruolo determinante nella morte dell’ex marito e inizia a pedinarla sperando che lo conduca nel luogo in cui è sepolto Karl.

Sarà davvero così? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.