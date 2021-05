Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 22 al 28 maggio 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. In occasione di una accesa discussione tra Ariane e Christoph Eric interviene in difesa della donna. Più tardi lei lo ringrazia per il gesto cavalleresco, ma smorza subito dopo il suo entusiasmo dicendogli di non avere nessuna intenzione di assumerlo come PR. Quando Eric si rivolge a Werner scopre che l’uomo non ha niente in contrario: l’unico ostacolo sembra essere Ariane.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 22 al 28 maggio 2021

La dark lady intanto sembra pronta a portare a termine un altro dei suoi diabolici piani. Dopo essersi fatta recapitare un software capace di replicare la voce di chiunque si mette subito all’opera. Più tardi, parlando con Selina le dice che se quest’ultima si ostina a frequentare Christoph la loro amicizia è destinata a finire. Ma Selina non sembra affatto disposta a cedere al ricatto dell’amica e appare sempre più serena e felice al fianco del Saalfeld. Parlando con lui però insiste sul fatto che dovrebbe chiedere scusa ad Ariane per i suoi sospetti, visto che Karl ha telefonato ad Alfons pregandolo di inviargli i suoi bagagli e quindi è vivo.

Ariane è sempre più furiosa con lui, che tra l’altro sta per acquistare le quote di Tim dopo che il ragazzo ha firmato il nuovo contratto con il club di polo a Londra. Tim chiede a Franzi di sposarlo e lei accetta.

Florian da il permesso a Maya di scattare alcune foto nell’area protetta del Fürstenhof. Rosalie si offende molto per la reazione di Michael allo striscione esposto dall’aereo e dice che tra loro è finita per sempre. Lucy decide di rimandare la partenza dopo che all’hotel arriva suo padre, Hyeronimus, che si è appena lasciato con la moglie.

Spoiler Tempesta d’Amore: scoperto l’autore dei simboli sulla cassetta delle lettere

Vanessa e Hildegard, dopo essersi chieste a lungo chi fosse il misterioso autore degli strani simboli sulla cassetta delle lettere, scoprono che si tratta di Josef, il figlio dei vicini.

Maya si accorge di non riuscire più a stare nell’appartamento dei Saafeld e chiede a Lucy se per caso non sia alla ricerca di una nuova coinquilina. Quando Maxi scopre che la persona che divide l’appartamento con Florian è Amelie si mostra felice di rivederla, poi però accade qualcosa che cambia radicalmente le cose. Di cosa si tratta? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.