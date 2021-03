Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 13 al 19 marzo 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 13 al 19 marzo 2021

Robert, sempre più oberato da mille impegni di lavoro, vorrebbe davvero poter contare di nuovo su Alfons e Hildegard. Se i coniugi Sonnbichler accettassero di tornare a lavorare al Fürstenhof sicuramente lui avrebbe un po’ più di respiro.

André si convince a far entrare in società Rosalie, che inizia così a collaborare nell’affare delle torte surgelate. Se all’inizio il Werner non è affatto d’accordo l’insistenza del fratello gli fa cambiare idea. Ma ben presto André si accorge che Rosalie ha rubato le ricette di Linda. Più tardi i due riusciranno a trovare un nuovo punto d’incontro e portare così avanti la loro collaborazione, anche se Rosalie continua a nascondere qualcosa allo chef.

Una cara amica di Ariane fa la sua comparsa al Fürstenhof: si tratta di Selina von Thalheim, che non tarda a fare anche la conoscenza con Christoph.

Arriva il giorno del raduno delle auto d’epoca e Werner è felice perché pensa che questo rilancerà l’hotel. Poco dopo però un nuovo fatto getta un’ombra sulla sua gioia: nessuno ha mai stipulato un contratto di assicurazione per quelle auto. La tragedia potrebbe essere dietro l’angolo. Anche i Sonnbichler si mostrano interessatissimi a quelle auto antiche, fino al punto di dichiararsi disposti a tornare a lavorare al Fürstenhof a patto che Robert permetta ad Alfons di fare un giro su una delle auto d’epoca.

Paul raccoglie tutto il suo coraggio e confessa a Michelle il suo desiderio di vederla rinunciare a quel viaggio intorno al mondo. La ragazza più tardi parlando con Vanessa le dice che inizia a temere che lei e il giovane abbiano due caratteri incompatibili.

Spoiler Tempesta d’Amore: Franzi preoccupata per Tim

Quando Franzi apprende la notizia dell‘incendio si preoccupa seriamente per Tim. La tensione accumulata dalla ragazza è talmente tanta che, quando poi lo scorge sano e salvo, non esita ad abbracciarlo commossa.

La dinamica dell’incendio è un mistero, anche se Christoph, notando una macchia di fuliggine su una manica della camicetta di Ariane, si convince che sia stata lei ad appiccare le fiamme. Più tardi parlando con Robert Christoph dichiara che, stando a quanto appurato dai vigili del fuoco, l’incendio potrebbe essere stato causato dal barbecue che non era stato spento bene e che forse la colpa è proprio di Ariane.

Per sapere come finirà questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.