Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 12 al 18 giugno 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. Assisteremo infatti al matrimonio tra Franzi e Tim, che nonostante gli intoppi riescono a coronare il loro sogno d’amore.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 12 al 18 giugno 2021

I preparativi per il matrimonio di Franzi e Tim vanno avanti. In città giunge anche la zia della sposa, Margit, che porta alla ragazza il fazzoletto di famiglia. Secondo la tradizione lo sposo deve immergerlo nella fonte del Moosbach per poi donarlo alla sposa.

Più tardi Franzi accompagna Boris all’incontro preliminare con Padre Schwabeneder, il sacerdote che celebrerà il matrimonio. Il giovane fa di tutto per apparire naturale, ma Franzi nota qualcosa di strano e, dopo averlo preso da parte, gli chiede dove è Tim. Franzi e Christoph si presentano di fronte alla chiesa per le nozze, ma il portone non si apre.

Florian affida a Maja il coniglio che avevano trovato ferito nel bosco. Poco dopo la giovane vive una brutta avventura: salita sul tetto per riprendere il cappello che era volato via con il vento rimane bloccata. Scopre anche che la sua bici è stata rubata. Fortunatamente c’è Florian che la trae in salvo.

Quando poi il guardacaccia scopre che un lupo si aggira per il bosco discute con Werner che, armato di fucile, si reca a cercarlo. Werner chiede a Max di insegnare yoga a due clienti, costringendo il ragazzo a trasformarsi in insegnante di una disciplina che in realtà non conosce affatto.

Robert, colpito alla gola dall’aquilone, va da Michael. Il medico gli dice che non è nulla di grave ma è stato colpito alla laringe, quindi per un po’ di tempo avrà poca voce. La preoccupazione per il suo stato di salute fa sì che Robert dimentichi di preparare la torta nuziale, ma per fortuna Amelie e Cornelia corrono ai ripari. Michael prende una stanza al Fürstenhof e mette a dura prova la pazienza di Vanessa, che è convinta di non avere bisogno di alcuna formazione per partecipare al concorso. Alfons però non è dello stesso avviso.

Tim e Franzi escono felici dalla chiesa e ad accoglierli trovano una pioggia di petali bianche che amici e parenti gettano loro felici. Durante il rinfresco all’aperto Lucy e Christoph, testimoni delle nozze, fanno un breve discorso con gli auguri rivolti ai neosposi. L’albergatore però si lascia inavvertitamente scappare che Franzi è incinta.

Anticipazioni Tempesta d’amore: una gradita sorpresa per Florian

Il guardacaccia riceve una gradita sorpresa. Tutto ha inizio da un documento che Maja scopre in un nascondiglio segreto. Si tratta di una lettera con cui Ludwig Saalfeld dona un terreno boschivo a una certa Gerda Bergmüller, la nonna di Florian.

Ariane coinvolge Erik in un altro piano che ha architettato per screditare Christoph agli occhi di Selina. Riuscirà a portare a termine il suo piano? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.35 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 1h circa.