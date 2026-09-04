Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 7 all’11 settembre? Al centro delle trame troviamo la dichiarazione d’amore di Michael ed Anja, una sorprendente decisione di Markus e l’arrivo del nuovo chef stellato Kilian. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore all’11 settembre

Maxi ignora quanto stia soffrendo Henry per il trauma subito, e gli comunica la sua decisione di rimanere a Bichleim. Nel frattempo però, qualcun altro si prepara a partire: Anja – dopo aver scoperto i dettagli sul passato di Helene – avverte il bisogno di cambiare aria.

La decisione della ragazza di lasciare il Fürstenhof colpisce indirettamente Michael. Il medico si rende conto che avrebbe potuto essere felice con la giovane e cerca di fermarla. Riuscirà a far cambiare idea alla Rogalski?

Disposto a tutto pur di non perderla, le confessa il suo amore. I due diventano così una coppia, ma resta un importante nodo da sciogliere sul futuro di Anja.

Tempesta d’amore news: Christoph fa un passo indietro?

Le parole di Werner sembrano spingere Christoph verso una decisione cruciale: l’albergatore appare propenso a rinunciare al ricatto contro Alexandra. Il suo proposito però, è destinato ad avere una breve durata, e quando nota la ritrovata intesa tra la donna e Markus, i suoi propositi tornano a vacillare.

Al tempo stesso si rende conto di non poter finanziare da solo le quote di Alexandra, mentre Werner capisce che il vecchio conflitto con il socio sta per riaccendersi.

Alexandra lascia definitivamente Bichleim, mentre Werner – pur non avendo capitale sufficiente per acquistare le quote di Markus – non intende arrendersi. Capitolare significherebbe consentire a Christoph di prevalere, ed è una condizione che non è disposto ad accettare.

Markus tuttavia a sorpresa decide di vendere le sue quote alla banca, piuttosto che ai Saalfeld. Invano Katja cerca di convinmcerlo ad aspettare e dare più tempo a Werner.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Erik sembra trovarsi a disagio nel suo nuovo ruolo, e Alfons prova a rassicurarlo.

Lo chef stellato Kilian arriva al Fürstenhof. Il fratello di Yannik giunge a Bichleim per il matrimonio del consanguineo, e la sua bravura sorprende Fanny. Quando la giovane assaggia una sua preparazione ne rimane profondamente colpita. Un breve momento di vicinanza con lo chef è sufficiente a provocare un tumulto di emozioni in lei: Fanny corre da Fritz per confidarle i suoi sentimenti sul nuovo arrivato.

Nel frattempo Kilian si prepara a fare il suo regalo di nozze personalizzato al fratello e a Larissa, proponendosi di preparare personalmente il menu delle nozze. Fanny si offre di aiutarlo, ma un piccolo inconveniente rischia di rovinare tutto.