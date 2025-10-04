Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 6 al 10 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Tonia, intenta a confortare Helene per il presunto divorzio da Günther. Helene però finirà per tradirsi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.
Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Tonia conforta Helene
Tonia decide di confortare Helene, che sta affrontando il presunto divorzio da Günther. Nel frattempo quest’ultimo organizza una sorpresa romantica per Tonia, che però sembra preferire la compagnia di Helene.
Così, le due donne trascorrono insieme l’intera giornata, fino a quando Helene non manifesta involontariamente i suoi veri sentimenti.
Mentre Tonia si rende conto dell’amore di Helene per Günther, Alfons cerca di esortarlo a fermare la finzione, ma Günther, restio a cambiare idea, si tradisce poco dopo.
Anticipazioni Tempesta d’amore: Ana vittima di un incidente
Natalie e Vincent avviano una relazione caratterizzata da un impegno leggero, mentre Ana si reca nella proprietà dei Thalheim per valutare le potenzialità di un progetto finanziato con il denaro di Wilma.
Nel frattempo Michael, spinto dalla sua ambizione, si propone di trasformare Nicole in una professionista delle freccette, ma il suo approccio rigoroso finisce per affaticarla. Nonostante ciò, Nicole decide di supportare Ana nel ripristino del podere dei von Thalheim.
Michael e Theo collaborano per intraprendere una nuova sfida lavorativa, mentre Philipp si offre di sostenere Ana nel suo progetto di ristrutturazione. Tuttavia, durante il tragitto verso un importante appuntamento, i due protagonisti sono coinvolti in un incidente.
Nonostante l’accaduto, Ana e Philipp continuano con determinazione il loro progetto di ristrutturazione.
Philipp sorprende Ana nelle prossime puntate Tempesta d’Amore
Brandes – sopraffatto dai sentimenti nei confronti della fidanzata – le fa una proposta di matrimonio inattesa. Ana accetta felicemente la proposta di Philipp, e inizia a sognare un futuro insieme a lui.
Sebbene sia contenta per la figlia, Nicole esprime delle riserve su Brandes.
Tempesta d’Amore, trame settimanali
Katja scopre che il suo vigneto preferito è in vendita, e inizia a sognare di acquistarlo. Quando Werner apprende la notizia, si avvicina alla cugina con una proposta.
Erik sembra rassegnato dinanzi alla scarsa competitività di Nicole. Yvonne, nel desiderio di sconfiggere Erik al torneo di freccette, adotta ogni strategia possibile, generando conseguenze immediatamente palpabili. ma Nicole riesce a sorprendere tutti con una performance inaspettata.
Cos’altro accade nella soap di Rete 4?
Günther tenta di riavvicinarsi a Helene, invitandola a ballare, e risveglia involontariamente i suoi sentimenti.
Vincent inizia a presentare ufficialmente Natalie come la sua fidanzata, suscitando la gioia di quest’ultima, mentre presso le scuderie si verifica un incidente imprevisto.