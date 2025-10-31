Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 3 al 7 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori e conseguenze di quella notte di follia, che ha visto protagonisti Michael, Nicole, Erik e Yvonne. Se da un lato quanto accaduto troverà una spiegazione, dall’altro resteranno molti dubbi negli interessati. Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: funghi allucinogeni responsabili della notte sospetta

L’incidente accaduto a Nicole, Yvonne, Erik e Michael finalmente si spiega: quest’ultimo scopre infatti di aver servito per sbaglio ai suoi amici dei funghi allucinogeni. Questo però non basta a cancellare i timori su quanto accaduto quella notte: Erik ha davvero fatto l’amore con Nicole sotto l’effetto della droga? Il ragazzo non riesce ad allontanare questo pensiero dalla sua testa.

Intanto emergono nuovi dettagli su quella notte, e inevitabilmente ognuno di questi finisce per sconvolgere ancora di più i quattro ragazzi, e quando cercano di cancellare le prove dei guai combinati in quella notte folle, ciascuno di loro si ritrova in situazioni compromettenti.

Erik – da parte sua – cerca di evitare di rimanere solo con Nicole e si concentra su Yvonne, ma i ricordi di quella notte di follie lo tormentano. La sua fermezza nell’evitare momenti di intimità con la moglie intanto, finisce per farla insospettire.

Spoiler Tempesta d’amore: Philipp sospetta che Ana lo ami ancora

Quando Ana non esita ad assumersi la colpa di un danno causato da Philipp per proteggerlo, lui non può fare a meno di chiedersi se i sentimenti della giovane siano davvero svaniti del tutto.

Una ulteriore conferma ai suoi sospetti arriva quando scopre che la Alves intendeva dare le dimissioni. A quel punto Brandes non ha più dubbi: la sua ex lo ama ancora!

Nel frattempo Philipp cerca di aiutare Ana insieme a Vincent, e i due ragazzi finiscono per scontrarsi di nuovo. Il veterinario non sembra affatto disposto a rinunciare a lei, e le prepara una sorpresa romantica. Ana respinge Vincent, ma non è ancora pronta a dare a Philipp una seconda chance.

Proprio quest’ultimo ha modo di vedere quanto lei soffra per causa sua, quando i due ragazzi collaborano insieme a un progetto per il Fürstenhof. Brandes pensa di alleviare le sofferenze di Ana licenziandosi.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Theo si propone per pulire le cantine, e in questo modo riesce a superare la sua claustrofobia. Poco dopo il ragazzo è scosso da una notizia: suo padre – Theodor Licht Senior – è arrivato al Fürstenhof.

Il suo arrivo sconvolge il ragazzo, che cerca in ogni modo di evitare il genitore, arrivando perfino a fingersi malato. Quando riesce a trovare il coraggio per affrontarlo, l’incontro non va secondo le sue aspettative.