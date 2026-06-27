Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 29 giugno al 3 luglio? al centro delle trame le tensioni enerate dalla gravidanza di Greta, e le interferenze di Markus tra Katja e Vincent. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Greta preoccupata per la gravidanza

Greta si confida con Sophia e le rivela di essere incinta. La donna appare molto preoccupata per la gravidanza, e decide di sottoporsi insieme a Miro ad alcuni controlli medici per sicurezza. L’ansia è alle stelle mentre aspettano i risultati.

Henry porta avanti il suo doppio gioco con Sophia e Larissa, anche se il suo atteggiamento distante inizia a insospettire la fidanzata, ce si fa molte domande sul loro futuro. Amareggiata dalla distanza che si è venuta a creare tra lei e il partner, Larissa cerca conforto in Yannik, senza accorersi ce anche quest’ultimo soffre moltissimo per la situazione che si venuta a creare. Nel frattempo il figlio di Sophia si rende conto che il suo doppio gioco è sempre più difficile da gestire, e valuta l’idea di dire a Larissa la verità.

Tempesta d’amore news: le interferenze di Markus creano tensioni

Vincent affronta Katja deciso a fare chiarezza sui suoi sentimenti, me le continue interferenze di Markus finiscono per alimentare nuove tensioni. Quest’ultimo oranizza un’escursione con Katja, così da poter trascorrere con lei un po’ di tempo. La sua iniziativa finisce per riaprire veccie dinamice, mai del tutto chiuse.

Nel frattempo Fanny si avvicina a Jonas, suscitando le perplessità di Vincent. Il giovane veterinario cerca di metterla in guardia, anche se il suo intervento non produce l’effetto sperato. Katja decide di non raccontare a Vincent tutto quello che è accaduto con Markus, ma il suo silenzio rischia di aumentare le tensioni.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Alexandra è vittima di un episodio che la lascia sconvolta, e nella notte finisce per cedere alla paura.

Il ritorno di Michael stupisce Yvonne ed Erik, ed entrambi fanno fatica ad abituarsi al profondo cambiamento del medico. lui cerca di aiutare Erik a superare il dramma legato a Sophia usando un approccio insolito, mentre la dark lady si trova a dover far fronte a una situazione inattesa e pericolosa.