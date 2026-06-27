Ascolti tv venerdì 26 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Norvegia-Francia” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 26 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Norvegia-Francia vs L’Erede. Auditel ieri sera, 26 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Norvegia-Francia” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026 Norvegia-Francia, la partita dei Mondiali 2026 ha incollato alla tv 4.351.000 spettatori pari al 28.9% di share.



Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha coinvolto 458.000 spettatori (3.3%).

Rai 3: Sissi – Il destino di una imperatrice, il film del 1957 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm ha emozionato 722.000 spettatori con lo 4.9%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha tenuto col fiato sospeso 1.034.000 spettatori con il 9.7% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha registrato 1.688.000 spettatori con uno share del 13.6%.

Italia 1: Indiana Jones e l’ultima crociata, il film del 1989 diretto da Steven Spielberg con Harrison Ford e Sean Connery ha appassionato 830.000 spettatori (share 6.5%).

La7: Propaganda Live Best, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha incuriosito 342.000 spettatori e il 3.2%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha attirato l’attenzione di 345.000 spettatori pari al 2.5%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha interessato 296.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.196.000 spettatori con il 26.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 giugno 2026

RAI 1

La volta buona Special : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00 nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:41.

CANALE 5