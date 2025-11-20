Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 24 al 28 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori la situazione dell’azienda vinicola di Katja. Markus ha una proposta per salvare la situazione, ma Christoph si oppone. Poco dopo l’albergatore scompare nel nulla. Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: la mossa di Maxi

Markus propone a Katja una collaborazione tra il Fürstenhof e l’azienda vinicola. Il suo intento è quello di aiutarla a risollevarsi, dopo la distruzione dei vigneti, ma quando Christoph scopre cosa vuol fare Markus si oppone, e tra di loro scoppia la guerra.

Alexandra tenta di mediare tra loro, ma Maxi è convinta che la donna finirà per schierarsi con Saalfeld e – per impedire all’uomo di partecipare alla votazione – decide di drogarlo. Con grande sollievo della ragazza, Saalfeld non si presenta alla votazione sulla collaborazione tra l’azienda vinicola e il Fürstenhof.

Poco dopo però, si scopre che Christoph è sparito nel nulla.

Spoiler Tempesta d’amore: la disperazione di Ana

Le condizioni di salute di Ana fanno precipitare nella disperazione la ragazza, ma un sogno romantico potrebbe ridarle speranza. Mentre per lei si avvicina il momento di sottoporsi alla prima dialisi, Philipp e Vincent si offrono di prendersi cura del suo cavallo Apollo.

Ana ritrova il ciondolo che Vincent le aveva dato come pegno d’amore, e quando il veterinario vede che lei lo stringe tra le sue mani torna a sperare. Il suo idillio però dura poco, visto che subito dopo assiste a una scena che gli fa crollare il mondo addosso.

Philipp prova a riconciliarsi con Markus, ma quest’ultimo cerca di convincere Vincent a liberarsi del suo rivale. Il veterinario è però convinto che l’amore possa trionfare anche senza sotterfugi.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Werner potrebbe dimenticare il furto dello shuttle, se Erik accetterà di fargli un piccolo favore.

Stella rifiuta una proposta di andare a vivere dai Sonnbichler. La giovane spera di poter convivere con Lale, ma il suo rifiuto innesca mille sospetti in Theo.

Christoph viene ritrovato privo di sensi e ricoverato in ospedale. Quando si riprende, scopre che nel suo sangue sono state trovate tracce di sonnifero e inizia a ricostruire quanto accaduto, Nel frattempo Maxi è divorata dai sensi di colpa.

A Bichleim arriva Luis Sommer, un grande chef, che sogna di aprire un ristorante tutto suo.

Katja ringrazia Markus per l’aiuto offerto, ma ribadisce la sua determinazione a voler andare avanti da sola. Poco dopo i due si rincontrano e tra loro esplode la passione.