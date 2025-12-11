Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 15 al 19 dicembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Philipp, che prima deluderà il padre biologico Roland e poi dovrà affrontare il dolore di sapere Ana vicina a Vincent. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Roland deluso da Philipp

Philipp fa una scoperta sconvolgente su suo padre Roland, con il quale non ha contatti da molti anni.

L’uomo arriva al Fürstenhof sperando di ricucire i rapporti con il ragazzo, ma lui gli dice apertamente che ormai è troppo tardi e che è stato Markus a svolgere per lui il ruolo di genitore.

Spoiler Tempesta d’amore: il ristorante di Luis è un successo

Luis è ormai pronto ad aprire il suo ristorante, e invita Erik e Yvonne all’inaugurazione. La Klee estende l’invito anche a Michael e Nicole, ma quest’ultima decide di non partecipare.

Il ristorante di Luis ottiene grande successo, ma quando Greta elogia la cucina del fidanzato davanti alla stampa, i Saalfeld si irritano temendo una concorrenza agguerrita. Werner è davvero preoccupato e chiede a Greta di copiare il menù, provocando così una lite tra i due fidanzati. Alla fine la cosa si rsolve grazie a Luis, che ha un’idea per risolvere la rivalità professionale.

Ana torna con Vincent nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Ana e Vincent tornano a fare coppia nei prossimi episodi Tempesta d’amore, ma qualcuno non è affatto convinto che quella relazione possa avere un futuro. La più scettica di tutti è Nicole, e i fatti sembrano darle ragione.

Poco dopo essere tornata con il veterinario infatti, Alves inizia a chiedersi se sia davvero lui l’uomo della sua vita. Non si sente completamente felice vicino a lui, soprattutto dopo aver scoperto che Philipp ha ceduto alla disperazione per averla persa.

Quando Vincent organizza per Ana una festa al Fürstenhof, lei si rifiuta di partecipare, temendo di ferire ancora di più Philipp. Questo finisce per scatenare la gelosia nel giovane veterinario.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Lale è sconvolta dalle bugie di Stella e la esorta a farsi aiutare da qualcuno. La giovane però rifiuta qualsiasi tipo di aiuto. Nel frattempo l’imminente matrimonio tra Christoph e Alexandra sembra dare anche a Theo il coraggio di fare il grande passo con Lale.

Christoph continua a lottare con i postumi del suo incidente, facendo riaffiorare sempre più sensi di colpa in Maxi. Lei cerca di aiutarlo come può, ma i suoi tentativi finiscono per insospettire l’albergatore. Alla fine la giovane commette un passo falso, che finisce per far scoprire a Christoph che è stata proprio lei a somministrargli la droga. L’uomo promette a Katja di non denunciarla, ma non è disposto a fargliela passare liscia del tutto.