I colpi di scena nella soap tedesca non mancano mai e le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto assisteremo ad una nuova chance per Christoph. L’albergatore, dopo essere stato manipolato dalla perfida Ariane, riesce a riprendersi una parte della proprietà del Fürstenhof. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate in onda tutti i giorni alle 19,35 su Rete4.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: la partenza di Tim

A consentire a Christoph di rientrare tra i proprietari del Fürstenhof è Tim: il giovane infatti decide di lasciare la Germania per trasferirsi in Inghilterra, dove intende iniziare una nuova vita. A seguito di questa decisione il ragazzo decide di cedere il suo 10% delle azioni dell’hotel a Christoph.

Con il passare del tempo però l’uomo sente che quella piccola quota non basta per permettergli di tornare ad avere quel potere che aveva in passato. Per questo l’albergatore decide di scendere in politica e si candida come consigliere regionale. Convinto di avere già la vittoria in tasca però Christoph si trova a fare i conti con una temibile avversaria che rischia di far saltare tutti i suoi piani. Si tratta di Rosalie Engel, la candidata spalleggiata da Ariane, nemica numero uno di Christoph.

Il sostegno della dark lady rende Rosalie un’avversaria davvero temibile. Ariane è disposta a tutto pur di non permettere a Christoph di vincere le elezioni, tanto che quando l’amica Rosalie manifesta l’intenzione di volersi ritirare dal confronto Ariane non esita a minacciarla di rovinare la carriera di Michael.

Spoiler sulla soap opera tedesca: Rosalie minacciata su due fronti

Se da un lato c’è Ariane che intende usare tutto il suo potere per convincere Rosalie a portare avanti la sua corsa verso quel posto di consigliere regionale, minacciandola di vendicarsi contro il medico se l’amica deciderà di ritirarsi, dall’altra arrivano le minacce di Christoph.

L’albergatore è infatti in possesso di un video in cui si vede chiaramente Rosalie intenta in una accesa discussione con Michael. Il video è però stato abilmente manipolato dall’albergatore in modo tale da ledere la reputazione della donna. Per non rendere pubblica la registrazione Christoph pretende che lei si ritiri. Ma le minacce dell’albergatore non fermano Rosalie, che porta avanti la sua campagna e infligge a Christoph una sonora sconfitta.

Sicuramente questo verdetto non avrà qualche conseguenza. Come reagirà Christoph? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche settimana. Le nostre anticipazioni su Sturm der Liebe, per il momento, terminano qui. Per non perdere nessuna news dagli spoiler tedeschi continuate a seguirci sui canali social.