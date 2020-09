Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto assisteremo alla fine di una love-story che molti avevano creduto eterna. Stiamo parlando della relazione tra Linda ed André, che sembravano una coppia ormai ben consolidata.

A creare dissapori tra loro sarà Dirk, l’ex marito della Baumgartner, che insinuerà nella donna il sospetto che l’attuale compagno l’abbia sempre ingannata. Linda si renderà conto troppo tardi che invece è Dirk ad ingannarla, ancora una volta con perfidi intrighi e calunnie. Innamorata di André la donna cercherà di ricostruire il loro rapporto, ma benché l’amore sia corrisposto lui non è affatto disposto a perdonarle quella mancanza di fiducia.

A Linda non resterà altro da fare che lasciare il Fürstenhof. Ma chi teme un periodo di immensa solitudine per André dovrà presto ricredersi: un nuovo arrivo sembra infatti riuscire a far breccia nel cuore del Konopka.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: brutto incidente per André

Subito dopo la partenza di Linda André resterà vittima di un brutto incidente nel quale rischierà di morire annegato. A salvarlo in extremis sarà una giovane donna: Leentje van Straaten.

La sconosciuta ha origini olandesi e si trova in vacanza in Baviera. Dopo averlo salvato si prenderà cura di lui e gli starà vicina. André sembra non ricordare niente della sua vita prima dell’incidente e le cure e le attenzioni di Leentje finiranno per far nascere tra i due una splendida intesa.

Spoiler Tempesta d’Amore: anche André lascerà il Fürstenhof?

Proprio il grande affiatamento che si instaura tra Leentje ed André porrà le basi per una possibile partenza dell’uomo. Quando la ragazza gli propone di seguirlo in Olanda per andare a lavorare nel suo ristorante il cuoco avrà un attimo di incertezza.

Finirà per seguirla? Ancora non sappiamo se l’ingresso di Leentje (interpretata dall’attrice Antje Mairich) sarà un evento limitato ad un breve periodo o se la sua figura ci accompagnerà per molti episodi della celebre soap tedesca.

Solo con le prossime anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe riusciremo a saperne di più sul suo ruolo all’interno della soap e sulla decisione di André di lasciare o meno il Fürstenhof per trasferirsi in Olanda.