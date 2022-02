Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate tedesche. Cosa accadrà prossimamente nella soap tedesca? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo alla difficile situazione tra Maja e Florian, che si trovano a discutere a causa di Erik. Dagli spoiler tedeschi arrivano però news che ci rivelano che presto i due saranno al centro di altre vicende. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: il segreto di Shirin

Maja von Thalheim non ha mai fatto segreto di amare perdutamente Florian. Ma il bel guardacaccia ha fatto battere il cuore anche a Shirin. Il sentimento che la Ceylan prova per Florian potrebbe però tornare a rovinare il rapporto di amicizia con Maja: ben consapevole che la sua migliore amica non potrebbe mai perdonarle di aver avvicinato il Vogt, anche se al momento lui sarà completamente libero, finirà così per convincere Shirin a reprimere ciò che prova.

La giovane non solo starà ben attenta a non lasciar trasparire i suoi sentimenti, ma cercherà anche di aiutare Maja a tornare con Florian….

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate tedesche: uno sguardo tradisce Shirin

Nonostante la buona volontà, Shirin scoprirà ben presto che non è facile nascondere ciò che prova il cuore. Il desiderio di condividere con qualcuno le sue pene d’amore la porterà a confessare ciò che sta passando a Max: chi meglio di lui, che sta soffrendo per il suo amore infelice per Vanessa, potrebbe essere in grado di capire ciò che prova? Ovviamente Shirin si guarderà bene dal rivelare all’amico il nome dell’uomo che le starà facendo battere il cuore, ma il segreto verrà ben presto svelato.

Quando Maja organizzerà uno shooting fotografico per lanciare la sua nuova collezione di cappelli, affiderà proprio a Florian e a Shirin il compito di indossarli, mentre lei e Max si occuperanno del resto. Al personal trainer basterà osservare gli sguardi che l’amica lancerà a Florian per capire che è lui il misterioso amore di Shirin. Più tardi affronterà la Ceylan, senza però accorgersi che alle sue spalle Maja starà ascoltando la conversazione….

La von Thalheim scoprirà così il segreto dell’amica? E come reagirà? Per conoscere gli esiti di questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.