Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che ben presto Christoph avrà modo di rendersi conto quale tremendo errore di valutazione abbia commesso nel donare il suo cuore ad Ariane Kalenberg, che si rivelerà sempre più una donna perfida.

Christoph, uomo che ha dimostrato di saper sempre fare ottime scelte in affari, ha finito per farsi incantare dalla sua bella salvatrice senza accorgersi che dietro quell’aspetto da donna gentile e prudente, si nasconde invece una persona disposta a fare di tutto per rovinarlo. Ariane metterà a segno un colpo dopo l’altro, e dopo la visita fiscale riuscirà ad impedire a Christoph di raggiungere in tempo il procuratore per un patteggiamento manomettendo la sua auto e facendo sparire il cellulare dell’albergatore. Ma vediamo nel dettaglio quali vicissitudini attendono l’albergatore.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: Christoph ha fiducia in Ariane

L’immenso patrimonio dell’albergatore rischia davvero di svanire a causa del controllo fiscale ed a Christoph non rimane altro che seguire il consiglio di Ariane e cedere prima possibile tutte le sue azioni del Fürstenhof ad una persona di fiducia. Il primo pensiero va alla sorella Linda, ma la Kalenberg aveva previsto questa eventualità e riesce ad ingannare ancora una volta il Saalfeld facendogli trovare nella borsa della sorella dei documenti compromettenti. Inutili risultano i tentativi di Linda che proclama la sua completa innocenza: Christoph si convince che se c’è una persona che non l’ha mai deluso questa è Ariane.

Decide quindi di cedere a lei le quote dell’hotel e predispone tutto in modo che l’operazione non desti sospetti e tutto sembra finalmente andare per il verso giusto. Sulla strada del ritorno però Christoph subisce un tentativo di rapina e sarà il pronto intervento di Ariane ad evitare il peggio. Sembra che per l’albergatore le cose inizino finalmente ad andare per il verso giusto, tanto che riesce anche a ricevere una proposta di patteggiamento per l’evasione fiscale. Mentre è in viaggio per raggiungere il tribunale però la sua auto finisce in panne e l’uomo si accorge che anche il suo telefono è scomparso. Il ritardo con cui si presenta in tribunale gli impedisce di vedersi riconosciuta la possibilità di patteggiare la pena. Distrutto da quanto accaduto Christoph corre a farsi consolare proprio da Ariane.

Spoiler Tempesta d’Amore: Linda sospetta di Ariane

Se Christoph è accecato dall’amore che prova per Ariane ed è così incapace di valutare obiettivamente quanto gli accade intorno, la sorella Linda riesce a farlo invece con assoluta lucidità. I suoi primi sospetti arrivano quando trova nella borsa della Kalenberg dello zucchero, come quello usato per mettere fuori uso l’auto del fratello. A questo si aggiungono altre “coincidenze” che portano Linda a sospettare che dietro le innumerevoli sventure del fratello vi sia proprio lo zampino della donna che lui ama.

Per sapere se Linda riuscirà a mettere in guardia Christoph sulla pericolosità di Ariane dovremmo però attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni Sturm der Liebe. Le nostre news Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.