Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate tedesche. Cosa accadrà prossimamente nella soap tedesca? Le news che arrivano dagli spoiler tedeschi rivelano che ben presto la perfida Ariane uscirà di scena. Potremmo quindi tirare il fiato? Purtroppo no, perché arriverà Alexandra a raccogliere il testimone della Kalenberg. La nuova dark lady potrebbe rivelarsi addirittura più temibile della prima. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’Amore: Ariane viene condannata

Sono ormai due anni che va avanti la “guerra” tra Ariane Kalenberg e Christoph Saalfeld e il conflitto, spesso portato avanti senza esclusione di colpi tra i due, ha finito per mettere in ombra altre storyline. La musica però sta per cambiare, perché ben presto i Saalfeld riusciranno a mettere con le spalle al muro la temibile dark lady.

Le news che arrivano dalla Germania rivelano infatti che l’albergatore e i suoi familiari riusciranno a incastrare Ariane, che sarà così chiamata a rispondere dei crimini commessi e condannata al carcere a vita. Tuttavia dovremmo attendere prima di tirare finalmente un respiro di sollievo, perché Ariane non sarà affatto disposta a rinunciare alla sua vendetta personale e troverà una degna sostituta per portare avanti i suoi piani.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate tedesche: Alexandra arriva al Fürstenhof

Consapevole di non poter più portare avanti da sola la sua vendetta, Ariane si rivolgerà ad Alexandra Schwarzbach. La donna è nientemeno che una vecchia fiamma di Christoph, con il quale ha avuto una lunga storia in gioventù. Quando il Saalfeld l’ha lasciata, preferendole la ricca Xenia, Alexandra per vendicarsi sposò uno dei migliori amici di Christoph, Markus Schwarzbach.

Tuttavia le ferite e l’umiliazione causate da quella improvvisa rottura del fidanzamento, dovuta alla decisione dell’albergatore di sposare una donna decisamente più attraente economicamente, hanno lasciato un segno profondo nella Schwarzbach. Alexandra cova ancora un odio profondo per Christoph, e siamo pronti a scommettere che Ariane saprà volgere a proprio favore tutto il risentimento della donna.

Per conoscere gli esiti di questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni. Le nostre anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.