I colpi di scena nella soap tedesca non mancano mai e le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto assisteremo al ritorno di André Konopka al Fürstenhof. Il cuoco riapparirà accompagnato da Leentje van Straaten. Ben presto però ci renderemo conto che l’uomo non ricorderà niente del suo passato.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: recuperare i ricordi o ripartire da zero?

André a causa di un incidente ha perso la memoria e tutto ciò che riguarda il suo passato sembra avvolto in una folta nebbia e incapace di tornare in superficie. Certo che in quei ricordi vi sono gesti per i quali si è fatta amare e altri in cui purtroppo il suo comportamento egoista e avido ha finito per dargli pochi motivi di cui andare fiero.

Pur non riuscendo a ricordare niente della sua vita precedente André sembra così provare il desiderio di sfruttare questa perdita di memoria per voltare pagina e ricominciare da zero. In Olanda conosce Leentje van Straaten e in lui si accende il desiderio di iniziare una nuova vita nel paese dei mulini a vento con lei. Ma il destino sembra essere in disaccordo con i suoi progetti.

Quel passato da cui ha provato a fuggire, aiutato anche da una provvidenziale perdita di memoria, torna inevitabilmente quando in compagnia di Leentje André arriva al Fürsetnhof. Il suo primo shock arriva quando si trova di fronte a una famiglia che non sapeva di avere. A questo segue poi una terribile consapevolezza quando ascoltando una conversazione tra Werner e Alfons, il cuoco viene a sapere di essersi macchiato di orrendi crimini nella sua vita.

Spoiler sulla soap opera tedesca: André non vuol vedere nessuno

Le emozioni sono tante e troppo forti per André, che dopo aver udito cosa è stato capace di fare in passato decide di chiudersi nella sua camera e si rifiuta di vedere chiunque. Neppure Leentje riesce a farsi aprire la porta dal cuoco. A questo punto Alfons, preoccupato per la situazione creatasi, decide di arrampicarsi fino alla finestra della camera del Konopka per sincerarsi che stia bene.

Fisicamente André sta bene, ma psicologicamente appare distrutto. Sembra sia arrivato il momento di prendere una decisione importante per lui: lasciare il suo passato sepolto e ripartire da zero o cercare di riprendersi la sua vecchia vita? Il cuoco sembra intenzionato a lasciare i suoi ricordi avvolti nella nebbia, ma questo non basterà a renderlo migliore. Per conoscere gli sviluppi di questa decisione, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche settimana. Le nostre anticipazioni su Sturm der Liebe, per il momento, terminano qui. Per non perdere nessuna news dagli spoiler tedeschi continuate a seguirci sui canali social.