Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci rivelano che non sono ancora finiti i guai per Christoph, che si troverà di nuovo indagato in un caso di omicidio per colpa di Ariane Kalenberg. Abbiamo già avuto modo di vedere quale terribile errore di valutazione abbia fatto l’albergatore nel donare il suo cuore ad Ariane, che non ha esitato a togliergli tutto ciò che aveva costruito. In questo nuovo frangente la Kalenberg cercherà di togliergli anche quel poco che gli è rimasto: la dignità e la libertà. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci attende nelle prossime puntate di Sturm der Liebe.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: la morte di Friederich Stahl

Per distruggere la vita di Christoph Ariane non si fermerebbe davanti a nulla, arrivando a costruire addirittura false prove per cercare di incastrarlo per un crimine che non ha commesso e che potrebbe costargli l’ergastolo. A dare alla Kalenberg una nuova idea per vendicarsi di Christoph è stata la morte dell’ex magnate Friederich Stahl, avvenuta a seguito di un misterioso incidente d’auto.

Approfittando della presenza di Leonard, il figlio di Friederich, al Fürstenhof, la dark lady falsifica così una foto e gliela mostra. Nell’immagine è ben visibile Schultz, l’uomo tuttofare di Christoph, proprio a fianco dell’auto nella quale il magnate perse la vita durante una gara di rally.

Leonard, sebbene sia sempre stato scettico davanti alle presunte accuse neppure troppo velate che la Kalenberg ha espresso nei confronti di Christoph sull’accaduto, non può più rimanere indifferente davanti ad una prova così schiacciante. Affronta così l’albergatore e, dopo un durissimo scontro tra i due, lo informa che indagherà a fondo per far luce sull’incidente che costò la vita a suo padre.

Spoiler Tempesta d’Amore: Leonard rischia la vita

Dopo aver avuto lo scontro verbale con Christoph ed avere espresso il desiderio di indagare a fondo sulla morte del padre Leonard rimane vittima di un attentato. Mentre cammina sul bordo della strada si accorge che sta sopraggiungendo uno shuttle del Fürstenhof a velocità folle e che sembra puntare diritto verso di lui. Il ragazzo fa appena in tempo a gettarsi a terra lateralmente per evitarlo. Ancora tremante per l’accaduto si reca così all’hotel, dove trova Christoph che sta uscendo da un pulmino identico a quello che poco prima ha tentato di investirlo. A quel punto i dubbi del ragazzo diventeranno certezze: non solo Christoph ha ucciso suo padre ma ha anche tentato di eliminare lui quando ha annunciato di voler riaprire le indagini. L’albergatore, sconvolto da simili accuse, tenterà di dimostrare a Leonard la propria innocenza ma l’impresa finirà per rivelarsi più ardua del previsto.

Riuscirà Christoph a dimostrare la sua innocenza? E soprattutto chi sarà stato mai il misterioso attentatore che ha rischiato di uccidere Leonard? Per scoprirlo, cari amici telespettatori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni Sturm der Liebe. Le nostre news Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.