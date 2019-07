Tempesta D’Amore anticipazioni tedesche: addio Denise

Le anticipazioni tedesche di Tempesta D’Amore riportano colpi di scena inaspettati. Al centro delle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Germania, ci sarà una specie di triangolo. I protagonisti saranno Robert, Eva e Christoph. Denise smaschererà il padre e lo tradirà mentre Jessica userà Bela per rovinare la relazione di Romy e Paul. Ci riuscirà?

Anticipazioni tedesche Tempesta D’Amore: Eva e Robert in crisi

La scomparsa improvvisa di Ragnar provocherà a Tina delle sensazioni di nausea. La donna, convinta che il suo uomo sia in grave pericolo, si metterà subito sulle sue tracce. Ragnar giacerà privo di sensi in un posto pericoloso. Verrà tratto in salvo? La prima sessione di terapia di coppia non avrà l’esito sperato da Eva. Quest’ultima ricorderà il patto dettato da Robert: se la terapia di coppia fallirà, dovrà accettare il divorzio. Denise, che aveva visto il padre incontrare il terapeuta, inizierà ad avere dei sospetti.

Dopo il fidanzamento con Tina, Ragnar organizzerà un doppio matrimonio con Henry e Denise, all’insaputa delle donne. Nel frattempo, la Saalfeld scoprirà l’intrigo di Christoph ai danni del matrimonio di Eva e Robert. Quando affronterà il padre, quest’ultimo le chiederà di essere suo complice. Nel frattempo, Eva continuerà a lottare per riconquistare il cuore di Robert. Riuscirà a salvare il suo matrimonio dalle grinfie di Christoph?

Tempesta D’Amore: Denise lascia l’hotel

Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore ci saranno ulteriori novità clamorose. Jessica scoprirà che Bela è innamorato della cugina di Tobias. Annabelle le suggerirà di usarlo per sabotare la relazione di Romy e Paul. Consapevole di essere stata girata e rigirata come una frittata da Christoph, Eva esprimerà al dark man tutto il disprezzo che nutre per lui. Tina e Ragnar saranno ancora presi con i preparativi delle nozze, nonostante manchino pochi giorni. Alfons vorrà aiutare Tina a trovare un abito da sposa, ma qualcosa andrà storto.

Robert, dopo aver scoperto l’intrigo di Christoph, deciderà di affrontarlo. Eva riuscirà appena in tempo a bloccare la loro discussione e a evitare che i due arrivino alle mani. Per la prima volta, Robert vedrà sua moglie come una vittima di Christoph. Denise, dispiaciuta per aver tradito suo padre, verrà consolata da Joshua. Su consiglio di Annabelle, la giovane Saalfeld lascerà l’hotel.