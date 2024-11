Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dall’11 al 15 novembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Leander, che scoprirà un complotto ai suoi danni, e su Vanessa, che entrerà in travaglio.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leander scopre tutto

Leander si convincerà che Suor Gesine stia agendo contro di lui. Quando Michael gli rivelerà che l’infermiera avrà cercato Alexandra – e aver scoperto un incontro segreto tra le due – deciderà di investigare ulteriormente.

Il medico deciderà di dire a Eleni ciò che sua madre avrà fatto, ovvero corrompere Gesine per una falsa accusa. La giovane però non crederà alle sue parole.

Nel frattempo Eleni e Julian saranno sempre più complici, e Leandre, furioso, metterà Gesine con le spalle al muro: se la donna non ritirerà le accuse lui la denuncerà! Alexandra tuttavia non sarà disposta a permettere che la verità venga a galla.

Tempesta d’amore, spoiler al 15 novembre

Vanessa entrerà in travaglio nelle prossime puntate Tempesta d’amore, e potrà contare sulla vicinanza di Carolin, che riuscirà a darle tutto il sostegno necessario. Nel frattempo Julian correrà a cercare aiuto per il parto imminente, e si imbatterà in Leander che permetterà alla giovane donna di partorire senza problemi.

Max cercherà di raggiungere l’ospedale prima possibile, ma lungo il tragitto avrà un incidente. Con la sua auto finirà addosso a Imani, che sarà in bicicletta. A seguito della caduta, la giovane avrà delle conseguenze che finiranno per ripercuotersi anche sul lavoro. Max – sentendosi in colpa – chiederà a Markus di investire nel progetto della donna, ignaro del fatto che Alexandra abbia fatto lo stesso con Christoph.

Tempesta d’Amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Valentina sarà gelosa di Greta e rovinerà un piatto che la ragazza avrà preparato per un ospite di riguardo. Robert proverà a coprirla, ma alla fine la cuoca se ne accorgerà e convincerà Noah a chiudere per sempre con Valentina.

Più tardi Greta avrà pietà della sua rivale e consentirà a Valentina di chiarirsi con Noah. Quest’ultima però arriverà a confessare sentimenti nascosti, che faranno entrare in crisi Noah, portandolo a ripensare a ciò che provava per la giovane.

Nel frattempo Vanessa tornerà a casa con il bambino, ma troverà ad attenderla Arthur che mostrerà un distacco eccessivo verso di lei. A nulla servirà l’aiuto di Alfons e Hildegard.