Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 9 al 13 febbraio.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 13 febbraio

Yvonne è sconvolta dopo aver scoperto il tradimento di Erik. Incapace di accettare l’infedeltà del marito, lo caccia di casa. Vogt tenta in ogni modo di ottenere il perdono della moglie, arrivando a dichiararsi pronto a tutto pur di ottenerlo. A quel punto Yvonne prende una decisione. Consapevole che la responsabilità di quel tradimento pesa in parte uguale anche su Nicole, decide di vendicarsi rovinando una sua esibizione canora.

Il cambiamento del Fürstenhof nelle prossime puntate Tempesta d’amore

L’intervento che ha salvato la vita a Vincent, ha fatto capire a Maxi quanto le manchi la sua professione medica. La giovane – che nelle puntate settimanali è al centro delle trame – accetta il consiglio di cambiare cognome, abbandonando quello del padre Neubach e prendendo quello dei Saanfeld. Questa decisione (inutile dirlo) fa felice Werner.

Poco dopo la stessa Maxi fa una scoperta sensazionale: la figlia di Katja trova dei vecchi documenti del Fürstenhof, grazie ai quali i Saalfeld possono aprire un casinò all’interno della struttura. Per poter partire nel modo giusto, Werner decide di mandare la pronipote a un casinò in Austria. Qui la ragazza conosce un affascinante sconosciuto e se ne innamora.

Trame settimanali Tempesta d’amore

Nel corso della settimana, i fans di Tempesta d’amore assistono anche a un episodio che fa trattenere il fiato sulle sorti di Michael. Il medico viene infatti colpito da una paralisi totale alla mano sinistra. Questo fatto pone Michael davanti alla consapevolezza che possa attenderlo un futuro da invalido.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Maxi e l’affascinante sconosciuto incontrato in Austria stanno per baciarsi, ma poi lui sembra scomparire nel nulla.

A Nicole viene offerta un’importante opportunità di carriera: la donna viene invitata a esibirsi in un musical a Broadway. Nicole è al settimo cielo, ma poi all’ultimo minuto non se la sente di abbandonare Michael in un momento cos delicato della sua vita e rinuncia a trasferirsi a New York.

Grazie a Maxi, Werner riesce a convincere Alexandra, Markus e Christoph a cedere il 5% delle loro azioni per ottenere la licenza per il casinò. Per ringraziare la giovane, Werner le cede alcune quote del Fürstenhof. Questo apre una nuova prospettiva di carriera, che Maxi non vuol lasciarsi sfuggire: inizia così un tirocinio per apprendere tutto sulla gestione dell’hotel.