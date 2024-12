Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 9 al 13 dicembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Leander, che vedrà finalmente concludersi l’inchiesta che lo vede imputato per la morte di Vroni. Il giovane medico riceverà una bella notizia, ma subito dopo lo attende una delusione.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra gioca d’anticipo

Leander si reca all’aeroporto per incontrare Gesine, ma i suoi progetti vanno a monte perché Alexandra – dopo aver intuito che l’infermiera è rosa dai sensi di colpa – decide di metterla sotto pressione.

Le minacce della Schwarzbach riescono a convincere Gesine a non ritirare le sue accuse contro Leander. Tuttavia la “vittoria” della dark lady è solo temporanea. Poco dopo infatti Eleni parla con l’infermiera e le fa un accorato appello invitandola a non rovinare la vita di Leander, per una negligenza che non ha commesso.

Tempesta d’amore, spoiler al 13 dicembre: Leander riconosciuto innocente, si riavvicina a Eleni

Gesine cede all’appello di Eleni e ritira le sue accuse contro Leander. Il verdetto di innocenza fa sentire il giovane medico al settimo cielo. L’incubo di Leander è finito, e lui è pronto a riprendere tutto ciò a cui aveva dovuto rinunciare.

Se in passato il medico era stato costretto a interrompere la sua relazione con la giovane Schwarzbach per non farla soffrire, ora può finalmente tornare insieme a lei. Leander si riavvicina così a Eleni e le chiede di tornare insieme, ma la giovane lo respinge dicendogli che ormai è felice con Julian. Leander incassa la delusione, ma non perde la speranza.

Poco dopo il ragazzo nota che lei indossa ancora un braccialetto che gli ha regalato, e si riaccende in lui la speranza di un futuro insieme.

Tempesta d’amore, trame settimanali

Vanessa e Carolin lasciano il Fürstenhof e si dirigono in Austria con il piccolo Arthur. Max vorrebbe seguirle, ma Christoph lo obbliga a rimanere e rispettare il preavviso. Con il cuore spezzato il giovane Saalfeld sarà costretto a salutarle. Subito dopo Imani cerca di distrarlo proponendogli un’escursione in bicicletta.

Con il passare del tempo diventano sempre più frequenti gli incontri tra Imani e Max, tanto che la ragazza non tarda ad accorgersi di essersi innamorata perdutamente del giovane fitness trainer.

Tempesta d’Amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Nicole è profondamente ferita dalla mancanza di fiducia di Robert nei suoi confronti. Saalfeld però è irremovibile.

Robert rimane colpito nello scoprire che Nicole ha coperto Valentina, prendendosi la colpa di un grave errore che la giovane ha commesso durante il suo tirocinio. Poco dopo Otto scopre che Valentina è innamorata di Noah. Il ragazzo informa subito Greta, che inizialmente si mostra tranquilla e disposta a fidarsi ciecamente del fidanzato. Poi però accade qualcosa che la porta a rivedere quella fiducia incondizionata.

Lale arriva al Fürstenhof per recuperare gli oggetti di Shirin. Quando la giovane cerca un alloggio, Helene le consiglia di rivolgersi a Max e Leander.