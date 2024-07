Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 6 al 12 luglio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulla relazione tra Carolin e Vanessa, che subirà un brusco contraccolpo quando quest’ultima dirà alla compagna che non intende trasferirsi a Copenaghen con lei.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 6 al 12 luglio 2024

Una grossa delusione attende Carolin nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. Tutto avrà inizio quando Vanessa le confesserà di non sentirsi pronta a trasferirsi a Copenaghen con lei. Lamprecht intuirà che dietro la decisione della compagna ci siano i sentimenti per Max e deciderà di affrontare il giovane. Tra i due scoppierà un violento litigio, del quale poco dopo anche Carolin verrà messa al corrente. Tuttavia Sonnbichler non cambierà idea e resterà ferma sulla sua decisione di non trasferirsi.

Nel frattempo Erik avrà modo di riflettere sulla proposta fatta da Demler di tradire Yvonne per 100 mila euro, e chiederà consiglio ad Alfons.

Tempesta d’amore, spoiler al 12 luglio 2024

Leander deciderà di dichiararsi ad Eleni ma poi finirà per ripensarci e desistere a causa di Noah, che gli rivelerà che la sorella è ancora innamorata dell’ex fidanzato. Intanto Eleni capirà di amare Leander, e – su consiglio di Shirin – deciderà di invitarlo a cena.

Il giorno successivo la giovane si recherà a trovare il ragazzo in ospedale e lo bacerà appassionatamente. Eleni e Leander decideranno di diventare una coppia, e si recheranno alla baita di Max per avere un po’ d’intimità. Sulla strada per il rifugio si ritroveranno coinvolti in un incidente.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimana 6-12 luglio

Helene cercherà di aiutare Shirin a superare le sue paure, accompagnandola al Caffè Liebling. Una volta giunte lì però, la lascerà sola e se ne andrà. Da quel momento in poi Helene sarà “vittima” di una serie di dimenticanze che non sfuggiranno ad Andrè. L’uomo sarà preoccupato e inviterà Helene a consultare un medico. Lei accetterà il consiglio dello chef e si recherà da Michael, che avrà per lei una diagnosi terribile.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Dopo una lunga riflessione, Valentina sceglierà di rivelare i suoi sentimenti a Michael. La reazione del medico però non sarà quella sperata. Lui opterà per il trasferimento di Valentina in un altro reparto, così da non essere più costretto a collaborare direttamente con lei.

Shirin deciderà di sottoporsi al trapianto di retina nonostante il parere contrario di Gerry e dei medici.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.