Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 6 al 10 gennaio? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle puntate inedite che apriranno ufficialmente le vicende 2025 Sturm der Liebe, riflettori puntati su Eleni, che si ritroverà a pagare il “prezzo” della vendetta di Markus nei confronti di Christoph.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 10 gennaio 2025

La guerra tra Markus e Christoph andrà avanti senza esclusione di colpi, e nelle prossime puntate Tempesta d’Amore in onda dal 6 al 10 gennaio sarà Eleni a pagarne le conseguenze. La storyline prenderà il via nel momento in cui Schwarzbach deciderà di distruggere il progetto del suo nemico giurato, e avvelenerà la sorgente. Poco dopo sarà proprio Eleni a bere un po’ di quell’acqua e a sentirsi male. La sete di vendetta nei confronti di Saalfeld avrà così portato Markus a mettere in pericolo la vita della persona a cui tiene di più: sua figlia.

Yvonne ripresa sul lavoro nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Yvonne continuerà a trascurare il suo lavoro, e questo suo comportamento le costerà un ammonimento ufficiale. Come se tutto ciò non bastasse, la donna interromperà il suo turno al bar senza dare spiegazioni e si imbatterà in Alexandra. Quest’ultima si offrirà di accompagnarla in clinica e offrirà tutto il suo sostegno alla Klee. Il suo comportamento sarà però dettato da un secondo fine.

Tempesta d’amore, spoiler al 10 gennaio

Nicole faticherà a vendere le sue creazioni dopo la chiusura del Caffè Liebling, e neppure l’aiuto di Robert riuscirà a risolvere la situazione. Tuttavia – quando ormai sembrerà pronta a rassegnarsi – Michael avrà un’idea. Lale avrà l’opportunità di candidarsi come fitness trainer al Fürstenhof. Peccato però che Max non riuscirà a unirsi a lei durante la lezione di prova e verrà sostituito da Theo.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Max e Imani saluteranno gli amici in una festa d’addio, e durante i festeggiamenti Otto proverà ad avvicinarsi a Valentina. Poco dopo però compariranno anche Noah e Greta, e a quel punto von Arnsberg cercherà di risollevare il morale della ragazza con una sorpresa romantica. Fortunatamente Eleni non riporterà conseguenze serie dopo aver bevuto l’acqua avvelenata della sorgente. Dopo essersi ripresa del tutto, la figlia di Alexandra verrà chiamata in causa da Julian. Lo chaffeur si appellerà a lei quando Leander lo accuserà di aver cercato di ucciderlo.