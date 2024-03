Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 30 marzo al 5 aprile 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, a partire da lunedì 11 marzo ha “traslocato” nella fascia mattutina di Rete 4 e va in onda dalle 10.00 alle 10.55. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Leon, che finisce per fraintendere un momento innocente tra Josie e Paul, e discutere con quest’ultimo. Invano la Klee prova a mediare tra i due rivali. Il giorno successivo – con la tensione alle stelle – i due uomini si allenano per la gara di triathlon. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 30 marzo al 5 aprile 2024

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore vedremo Paul e Leon allenarsi per potersi sfidare in un triathlon. Paul però commette un errore che rischia di mettere in pericolo la vita del suo nemico.

Vogt – senza rendersene conto – rende franabile un lembo di terra, dove entrambi si stanno allenando. Leon finisce per farsi molto male e quando Josie non lo vede tornare a casa, si mette alla sua ricerca insieme a Paul.

Tempesta d’amore, spoiler al 5 aprile 2024

Josie e Paul riescono a trovare Paul, che però è privo di sensi. Quando il ragazzo si sveglia accusa Paul di averlo sabotato e lo denuncia alla polizia. Paul ribadisce di non aver agito per fare del male all’altro, ma al tempo stesso si rende conto che – camminando sulle pietre – ha provocato la frana in cui è rimasto coinvolto Leon.

Josie sa bene che Paul non ha volontariamente cercato di recare danno a Leon, e si prepara a fornire la sua testimonianza. Quando Leon si accorge che la fidanzata non ha intenzione di accusare Paul. prende una decisione per evitare di perderla.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Vanessa non può permettersi le lezioni di equitazione ed è molto triste. Max organizza dei corsi molto più economici, ma poi si ammala e Carolin deve prendere il suo posto. Vanessa e Carolin passano delle giornate molto belle insieme, in cui riaffiorano i sentimenti repressi.

La figlia di Alexandra Eleni arriva al Fürstenhof. La donna deve decidere se seguire i suoi sentimenti per Christoph o stare vicino alla sua famiglia.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 10:00 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.