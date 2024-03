Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 23 al 29 marzo 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, a partire da lunedì 11 marzo ha “traslocato” nella fascia mattutina di Rete 4 e va in onda dalle 10.00 alle 10.55. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulla storyline tra Christoh e Alexandra, che sembrerà finalmente volgere a un lieto epilogo. Nel frattempo Leon perde il lavoro e finisce nei guai. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 23 al 29 marzo 2024

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore vedremo Alexandra pronta a soffocare i suoi sentimenti per Christoph, e accettare di partecipare al tranello escogitato da Markus, che medita di vendere l’ala est del Fürstenhof per risanare i bilanci.

Durante un picnic in montagna però, la donna non riesce a mentire e finisce per far capire all’albergatore di provare qualcosa per lui. Christoph è al settimo cielo e porta avanti il suo corteggiamento finché lei non gli rivela il tranello di Markus.

A quel punto Saalfeld le da appuntamento in una baita, ma giunto lì è costretto a confrontarsi con Markus. Poco dopo Alexandra capisce di amare Christoph e si dichiara a lui, per poi trascorrere una notte di passione insieme.

Tempesta d’amore, spoiler al 29 marzo 2024

Josie riceve un grosso ordine di praline. La cuoca è entusiasta e festeggia l’evento insieme ad Erik. Poco dopo però scopre che Leon è stato licenziato e si offre per aiutarlo, proponendogli un nuovo lavoro come PR al Fürstenhof.

Tuttavia il suo progetto non va in porto, e quel posto vacante viene occupato da Erik. La ragazza sospetta che dietro questa decisione ci sia lo zampino di Paul, e decide di affrontarlo.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Quando Gerry viene a sapere che la madre è stata licenziata, decide di far valere i suoi diritti decisionali come proprietario del salone, ed esige che venga riassunta. Shirin mostra di non gradire affatto il comportamento del fidanzato e decide di allontanarsi da lui.

Andrè intuisce che Helene si sente in colpa per il deficit mentale di Gerry, e manda a chiamare un medico per risolvere il problema.

Carolin e Vanessa discutono sempre più spesso e finiscono per allontanarsi. Max e Michael sono profondamente dispiaciuti per la situazione che si è venuta a creare tra le loro partner.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 10:00 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.