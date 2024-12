Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 23 al 27 dicembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuove puntate riflettori puntati su Imani e Max, che si avvicineranno sempre più.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 27 dicembre

La storyline prenderà il via nel momento in cui Imani – dopo aver respinto Max dicendogli che la loro storia d’amore è impossibile – sognerà il fitness trainer. Sarà proprio a seguito di quel sogno romantico che la giovane troverà il coraggio di ascoltare il suo cuore.

Dopo essersi confidata con Eleni, la Karikl deciderà di rivelare i suoi sentimenti a Max. I due diventeranno finalmente una coppia, e felicissimi si godranno i primi momenti della loro lovestory senza pensare ai tanti ostacoli che dovranno affrontare. Subito dopo Imani si troverà a dover rompere la sua relazione con Nio, ma le occorrerà del tempo per trovare il coraggio di fare quella telefonata.

Tempesta d’amore, spoiler al 27 dicembre

Yvonne sarà sconvolta dopo aver scoperto di avere un tumore, e cercherà il momento opportuno per confidare tutto a Erik. Nonostante i suoi buoni propositi però, la donna non troverà il coraggio di rivelare a Vogt la sua diagnosi.

Julian continuerà a manipolare Lale, sperando che quest’ultima riesca a far breccia nel cuore di Leander. Durante una serata in birreria, Eleni osserverà Lale e Leander in un momento di intimità e apparirà sconvolta. La reazione della giovane non sfuggirà a Julian. Poco dopo quest’ultimo metterà Eleni sotto pressione, e la costringerà ad ammettere i suoi veri sentimenti.

Tempesta d’amore, le trame della settimana

Per Helene si avvicinerà il momento della partenza per il Sudafrica, ma prima di lasciare il Fürstenhof la donna riceverà una sorpresa: una festa d’addio toccante organizzata dai suoi amici per salutarla prima che raggiunga André.

Noah avrà modo di ascoltare una telefonata privata di Otto, e si convincerà che l’uomo stia sfruttando Valentina. Per questo motivo lo affronterà e tra i due ci sarà un acceso diverbio, che sarà interrotto proprio dall’arrivo della giovane Saalfeld. Poco dopo Noah parlerà dei suoi sospetti con Greta, che a sua volta metterà in guardia Valentina. Tuttavia la ragazza farà fatica a credere che Otto abbia un secondo fine, soprattutto dopo che lui l’avrà aiutata a organizzare un evento importante salvando la situazione. Valentina si scuserà con Otto, e lui a sorpresa la bacerà. La Saalfeld sarà spiazzata dalla dichiarazione d’amore di Otto. Leander cercherà di spronarla a dare una chance allo spasimante, ma lei non seguirà il suo consiglio, anche perché capirà di amare ancora Noah.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Alexandra chiederà aiuto a Nicole per organizzare un evento al Fürstenhof, pur sapendo che la donna sarà impegnata col Cafè Liebling. La Alves accetterà, ma poi finirà per perdere la pazienza quando le richieste della Schwarzbach si faranno sempre più insistenti. Il comportamento dell’ex governante farà infuriare Alexandra, e neppure la mediazione di Eleni sembrerà riuscire a riportare la situazione sotto controllo.

Nicole sarà costretta ad aumentare i prezzi, compresi quelli delle consegne al Fürstenhof, e finirà per scatenare l’ira di Robert. Poi però accadrà qualcosa di totalmente inaspettato.