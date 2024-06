Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 22 al 28 giugno 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Eleni, che – dopo essere completamente guarita – prima bacierà Leander e poi spierà di nascosto Christoph. Cosa cercherà di scoprire la ragazza?

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 22 al 28 giugno 2024

Eleni avrà bisogno di riposare per poter recuperare tutte le sue forze, e Leander utilizzerà un metodo poco ortodosso per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Il suo sistema si rivelerà efficace, e la figlia di Alexandra tornerà in forma.

A quel punto a Leander non resterà che informare la ragazza che presto il loro rapporto medico-paziente cesserà, in quanto lei è perfettamente guarita. Felice per la notizia, Eleni deciderà di fare un’escursione e si ritroverà casualmente di fronte alla roccia della leggenda nello stesso momento in cui c’è anche Leander.

Lasciandosi andare alla magia del momento, i due ragazzi si scambieranno il loro primo bacio.

Tempesta d’amore, spoiler al 28 giugno 2024

In seguito Eleni andrà a trovare suo padre Markus in carcere per chiedergli spiegazioni. L’uomo – deciso a farsi scarcerare – chiederà alla figlia di indagare su Christoph per riuscire a trovare le prove necessarie a dimostrare che è stato lui a falsificare i bilanci della Scharzbach AG.

Rientrata in albergo, Eleni cercherà di ottenere qualche informazione da Alexandr, ma la madre riuscirà a depistarla mentendole di nuovo.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Una new entry creerà molta curiosità nelle prossime puntate Tempesta d’amore. Si tratterà di Vincent, un ragazzo non vedente che catturerà l’attensione di Shirin. La giovane farà amicizia con il nuovo arrivato e deciderà di fare un’escursione nel bosco con lui. Gerry però si mostrerà preoccupato per l’amicizia della ragazza con quel giovane, di cui non si saprà praticamente nulla, e cercherà di ottenere qualche informazione su di lui. Le notizie che riuscirà a ottenere però, finiranno per preoccuparlo ancora di più. Sembra che Vincent sia un truffatore. Cosa avrà in mente?

Nel frattempo in hotel si vivranno momenti di apprensione per la scomparsa di Andrè. Lo chef si allontanerà con Robert per andare a pescare e di loro si perderanno le tracce. In realtà i due finiranno alla deriva su un piccolo isolotto. Helene – preoccupata per le sorti dell’amato – chiederà a Gerry e Shirin di aiutarla nelle ricerche. Fortunatamente la cosa si risolverà nel migliore dei modi: Helene ritroverà il suo amato e lo abbraccierà a lungo.

Poco dopo la donna sarà vittima di un piccolo incidente, causato involontariamente da Shirin.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.