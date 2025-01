Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 20 al 24 gennaio? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su Eleni, che resterà sconvolta dalla confessione di Markus.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 24 gennaio 2025

Tradita e ferita, Eleni decide di allontanarsi da Markus. Confidandosi con Christoph e Alexandra, chiede loro di rispettare il suo desiderio di non denunciare il padre, nonostante tutto.

Nel frattempo Leander – sempre più preoccupato per lo stato di salute di Markus – chiede a Eleni di intervenire e convincerlo a fare degli accertamenti più approfonditi. Gli esami danno un esito tremendo: Markus ha un aneurisma e deve essere operato con urgenza. L’uomo accetta di sottoporsi all’intervento, ma a una condizione: nessuno della sua famiglia deve saperlo. Leander però sa bene quanto sarebbe importante il sostegno della figlia, e per questo decide di violare il segreto professionale e informarla.

Eleni si precipita al capezzale del padre, che poco dopo viene trasportato in sala operatoria. Tutto si svolge al meglio e Markus viene dichiarato fuori pericolo. A quel punto Eleni abbraccia Leander, ed è sul punto di baciarlo, quando improvvisamente si allontana di nuovo da lui. Ma anche Alexandra è pronta a dimostrare al medico tutta la sua gratitudine, con un’offerta di pace. A questo punto niente – a parte Julian – può ostacolare l’amore tra Eleni e Leander.

Michael si fa da parte nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Sempre più sicura che il suo misterioso corrispondente sia Robert, Nicole cerca di spingerlo a rivelarsi, ma le sue avances sono fraintese: lo chef crede di aver trovato una nuova ammiratrice e si confida con Michael.

Tra i due c’è una discussione, al termine della quale Michael decide di reprimere i propri sentimenti e invita l’amico cuoco a spacciarsi per il poetico ammiratore di Nicole. Robert invita la Alves a trascorrere una serata romantica, al termine della quale si rende conto di essere molto attratto da lei. Per continuare il suo inganno, e fingersi un romantico poeta, ha però bisogno dell’aiuto di Michael.

Il medico scrive una mail a Nicole spacciandosi per Robert, e quando vede la reazione di lei alle sue parole capisce di essersi innamorato. Michael è però costretto – ancora una volta – a reprimere i suoi sentimenti, quando vede Nicole baciare Robert.

Tempesta d’amore, spoiler al 24 gennaio

Valentina e Otto si sono finalmente detti sì! Per celebrare il loro amore e il coraggio dimostrato dal ragazzo, Robert organizza una colazione di famiglia. Valentina però, proprio in questa occasione, si rende conto di quanto Otto soffra l’allontanamento con i suoi genitori. La giovane decide così di aiutare il fidanzato a riconciliarsi con i genitori, e chiede aiuto a Werner. Quest’ultimo attira i von Arnsberg al Fürstenhof con una scusa, ma i due coniugi non sembrano disposti a concedere al figlio una seconda possibilità. In un ultimo disperato tentativo, Valentina decide di fare loro un accorato appello.

Qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui Valentina convince Greta a confessare ai genitori di Otto come sono davvero andate le cose. La ragazza ammette di essere stata lei a rubare l’orologio del direttore del collegio, e di aver poi incastrato il ragazzo. I von Arnsberg a quel punto fanno un passo indietro, e non solo perdonano Otto ma gli offrono anche un posto nell’azienda di famiglia a Bruxelles. Tutto questo spinge Valentina a prendere un’importante decisione.