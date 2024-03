Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 2 all’8 marzo 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4, giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Alexandra e Christoph che saranno protagonisti di un riavvicinamento che li porterà a scambiarsi un nuovo bacio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 2 all’8 marzo 2024

Tra Alexandra e Christoph si riaccende la fiamma della passione e i due si lasciano andare a un bacio appassionato. La donna – sconvolta da quanto è accaduto – respinge il suo ex e gli fa presente di essere felicemente sposata e di non aver più nessun interesse nei suoi confronti.

Peccato però che Christoph non sembri disposto a credere a quanto Alexandra gli rivela, e si mostri disposto a tutto pur di riuscire a riconquistarla. Ben presto l’albergatore le chiede di andare in vacanza insieme. Alexandra rifiuta la proposta, ma al tempo stesso si rende conto che il suo ex non le è affatto indifferente come aveva creduto fino a quel momento. Sempre più confusa, Alexandra si trova a fare i conti anche con il ritorno di suo marito Markus.

Tempesta d’amore, spoiler all’8 marzo 2024

Paul vorrebbe trovare il coraggio di dichiarare a Josie il sentimento che prova. Il ragazzo entra in crisi profonda quando proprio lei gli rivela di essere felice al fianco di Leon. A quel punto Paul preferisce dirle semplicemente di essere in procinto di partire per Londra, accettando così la proposta che gli era stata fatta tempo addietro da Constanze.

Sarà davvero la fine del suo sogno d’amore? Le anticipazioni future Tempesta d’Amore promettono di scrivere un finale ben diverso da quello che si sta prospettando per la coppia in questi giorni.

Nel frattempo si avvicina la data dell’udienza in tribunale contro la sua persecutrice per Carolyn, e la donna è sempre più nervosa. Michael cerca di aiutarla a distrarsi.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.