L’attesa è finita e i fans di Tempesta d’Amore potranno finalmente ritrovare i loro beniamini ad attenderli nella fascia mattutina di Rete 4. La soap tedesca riprende il consueto spazio a partire da lunedì 2 settembre: cosa accadrà nella prima settimana della nuova serie? Nelle prime puntate della 19ma stagione Sturm der Liebe riflettori puntati su Alexandra, decisa a divorziare da Markus, e su Vroni, che resterà coinvolta in un incidente durante una gita.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 2 al 6 settembre

Le trame della nuova stagione prenderanno il via dal momento in cui Markus – uscito dal carcere – si presenterà al Fürstenhof. Eleni chiederà al padre di fare un passo verso Noah, e inizialmente sembrerà che padre e figlio possano riavvicinarsi. Tuttavia un nuovo imprevisto finirà per allontanarli di nuovo.

Alexandra nel frattempo preparerà i documenti per divorziare da Markus, che si mostrerà propenso ad accettare tutte le sue richieste, compresa la cessione delle quote azionarie del Fürstenhof.

Tempesta d’amore, spoiler al 6 settembre 2024

Werner sarà sempre più geloso del rapporto che si instaurerà tra Leander e Alfonso, mentre Noah ed Eleni discuteranno per colpa di Markus. Nel frattempo al Fürstenhof farà ritorno anche Vroni, la figlia minore di Alexandra e Markus.

I genitori della giovane non vorranno turbare la ragazza, e fingeranno che tra loro le cose vadano a gonfie vele. Intanto penseranno a un modo per mettere i figli al corrente del loro divorzio imminente.

Vroni deciderà di fare una gita con Valentina, ma l’escursione si concluderà tragicamente. La figlia di Alexandra e Markus resterà coinvolta in un incidente e per lei si renderà necessario il ricovero in ospedale.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Max, Vanessa e Carolin saranno impegnati nella ricerca di una nuova casa per la loro famiglia allargata.

Helene sarà sconvolta dopo aver scoperto che André avrà in programma di trasferirsi in Sudafrica e aprire là un ristorante.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.