Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 16 al 22 marzo 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, a partire da lunedì 11 marzo ha “traslocato” nella fascia mattutina di Rete 4 e va in onda dalle 10.00 alle 10.55. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno Josie, che rifiuterà Paul e rinuncerà ad incontrare il suo vero padre. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 16 al 22 marzo 2024

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore – in onda dal 16 al 22 marzo – vedremo che Josie e Paul si ritroveranno a vivere un momento di vicinanza. Paul confesserà a Josie di aver trovato l’indirizzo del suo padre biologico.

Poco dopo cercherà di baciarla, ma la giovane deciderà di fare un passo indietro preferendo concentrarsi sulla sua relazione in corso con Leon. Nonostante questo Paul non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e rinunciare alla sua amata.

Nel frattempo Josie andrà avanti per la sua strada con lo scopo di riuscire a rintracciare il suo vero padre, sostenuta da Erik. All’ultimo momento però, la ragazza tornerà sui suoi passi e deciderà di rinunciare all’incontro con l’uomo.

Tempesta d’amore, spoiler al 22 marzo 2024

Nei prossimi episodi ci sarà spazio anche per Markus, che informerà Werner di essere pronto a investire nel ristorante di Robert i soldi ottenuti con la vendita dell’ala est dell’albergo. La situazione metterà in grande difficoltà l’uomo, che si troverà a decidere tra l’albergo e la felicità del figlio.

Robert – non fidandosi della parola di Markus – deciderà di non accettare la proposta che è stata fatta alla sua famiglia. Il figlio di Werner non sarà disposto a cedere neppure alle attenzioni di Alexandra, che cercherà di manipolarlo usando una sua vecchia debolezza. Robert non cederà alla passione, e dopo il suo rifiuto nei confronti di Alexandra, Christoph inizierà a temere che la donna intenda lasciare il Furstenhof.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Michael si renderà conto che Carolin non sta bene e chiederà spiegazioni, mettendola in difficoltà. La donna – non sapendo come giustificarsi – cercherà di attribuire alle tensioni per l’imminente matrimonio il suo stato d’animo.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 10:00 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.